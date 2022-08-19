华日：中美关系恶化蔓延至气候合作领域

中国/美国/气候

气候变化合作曾是中美两国日益紧张的关系中一个罕见的亮点。如今，作为对佩洛西访台举动的反制，中国暂停了中美气候变化商谈。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报署名Sha Hua今天报道称，气候政策正迅速成为美中之间一个新的争论焦点。此前，作为对美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)本月访台举动的反制，中国暂停了中美气候变化商谈。

从印太地区的竞争、民主价值观和专制制度之间的冲突，到争夺半导体霸权的战略斗争，有关自治岛屿台湾的问题已经成为一系列困扰中美关系的问题中的焦点。但在佩洛西（加州民主党籍）不顾北京方面的警告短暂访台之前，气候变化合作一直是两国日益紧张的关系中一个罕见的亮点。美国和中国是全球最大的两个温室气体排放国。

在佩洛西离开台湾后，8月5日，北京方面表示将取消或暂停与华盛顿在一些关键问题上的合作，包括直接军事对话、禁毒和打击跨国犯罪等领域。当日中国的战机和军舰在台湾海岸附近进行了军事演习。而中国针对佩洛西访台宣布的反制措施的第八项（即最后一项）是暂停中美气候变化商谈，这终结了气候变化合作可能不会受到中美关系恶化所累的希望。

8月6日，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)说：“暂停气候合作不是在惩罚美国，而是在惩罚全世界，尤其是发展中国家。”气候特使克里(John Kerry)等美国高级官员也表达了同样的看法。

中国气候变化事务特使解振华向《中国日报》表示，惩罚整个世界和发展中国家的不是中国，而是美国。他指责美国在应对气候变化方面出尔反尔，称此种行为极大地削弱了世界应对气候变化的积极性。美国的做法包括前总统特朗普(Donald Trump)宣布美国退出2015年达成的《巴黎协定》(Paris Agreement)。

中国驻美国大使秦刚周二在华盛顿被问及美方怎样做才能重启双方合作时表示，美方不要采取任何会导致紧张局势升级的行为。周一，中国对又一个美国议员代表团到访台湾并与台湾总统蔡英文(Tsai Ing-wen)会晤作出回应，宣布在台湾周边进行新一轮军事演习。秦刚称美国有关做法是挑衅性的、无益的。

宾夕法尼亚州维拉诺瓦大学(Villanova University)的中国政治学教授、前美国外交官Deborah Seligsohn说，短期来看，暂停中美气候变化商谈不会影响美国或中国的目标，因为这些目标将由应对国内压力的决策者推动。但她表示，如果中美之间不达成一致意见，可能很难带动其他国家在联合国气候变化大会第27次缔约方会议(COP27)上采取更有雄心的举措。

据该报道，此次会议定于今年11月在埃及举行。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%81%B6%E5%8C%96%E8%94%93%E5%BB%B6%E8%87%B3%E6%B0%94%E5%80%99%E5%90%88%E4%BD%9C%E9%A2%86%E5%9F%9F-11660878606