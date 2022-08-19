德国经济对中国依赖加速 称“在中国市场短期赚钱太吸引人了”

德国/中国

德国2022上半年对中国的经济依存度提高，中国的直接投资和对中贸易逆差都创下新高。德国经济对中国的依存度远高于中国经济对德国的依存度。专家警告，由于中国对乌克兰战争的立场及其对台湾军事的态势，已使德国与中国这个世界第2大经济体的商务关系受到密切注意，因此这种依存已成为政治问题。

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据中央社今天报道称，德国对中国经济依存度快速提高，已成政治问题。该报道称，根据路透社看到的一项研究报告，德国2022上半年对中国的经济依存度提高，中国的直接投资和对中贸易逆差都创下新高，而这已成为一个政治问题。另一方面，德国经济研究所（German Economic Institute）的这项研究报告也指出，德国对中国出口成长大幅走软。报告引述经济学家的话指出，中国市场呈现增加本土生产的趋势。

报告指出，德国今年1月到6月对中国投资达到100亿欧元（约3000亿台币），远超出2000年以来的原本最高半年投资纪录62亿欧元。

报告执笔人马蒂斯（Juergen Matthes）表示：“德国经济对中国的依存度远高于中国经济对德国的依存度。”他警告，由于中国对乌克兰战事的立场及其对台湾军事的态势，已使德国与中国这个世界第2大经济体的商务关系受到密切注意，因此这种依存已成为政治问题。

马蒂斯说：“尽管存在这些危险和问题，德国和中国的经济相互依存关系在2022上半年一直以惊人速度朝错误方向发展。”马蒂斯说：“中国销售市场和短期获利简直太吸引人了。”

据研究报告指出，2022上半年中国占德国进口比例升高到12.4%，相较下，2000年的比例是3.4%；以金额而言，此一时期中国占德国进口的比例较去年同期大幅成长45.7%。

报告指出，迄2022年中，德国对中国贸易逆差扩大到将近410亿欧元；并说，这一差距很可能会进一步扩大。

该报道称，马蒂斯并吁请德国商界遏制对中国的依赖。他警告，未来西方若是制裁中国，比如在中国进犯台湾的情况下，将使曝险程度特别高的德国企业有破产之虞。