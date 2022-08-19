所罗门群岛从中国获得6600万美元的贷款 为华为造161座电信塔

所罗门/中国/华为

太平洋岛国所罗门政府宣布，所罗门群岛已从中国获得6600万美元的贷款，用于建造电信巨头华为在该国布网所需161座电信塔。

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据法新社今天报道称，所罗门群岛说从中国获得6600万美元的贷款。这笔交易是所罗门群岛在与台湾断绝外交关系后于4月签署不透明的安全协议以来从北京获得的第一笔资金。所罗门群岛政府认为这笔贷款是在2019年与北京恢复关系后显示出的 "历史性金融伙伴关系"。

中国与所罗门群岛两国之间日益增长的金融和安全关系引起了美国及其盟友，包括邻国澳大利亚的担忧。西方官员声称，中国可能利用该安全协定在该国建立军事基地.但所罗门群岛总理马纳塞-索加瓦雷一再驳斥这一说法。

据所罗门政府表示，根据交易条款，索罗门群岛将从与北京有联系的中国进出口银行获得为期20年的贷款，这将为华为公司建造电信塔提供全部资金。

所罗门政府说，大约一半的塔楼将在2023年11月的太平洋岛屿运动会之前建成。

8月初，索加瓦雷提议修改宪法，推迟定于2023年9月举行的全国大选，称该国将无法举行这两项活动，修宪意图引起了反对派领导人的强烈批评。即将举行的选举将是去年在首都霍尼亚拉爆发反对总理索加瓦雷的大规模骚乱以来的第一次选举。