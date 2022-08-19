日外相：中日考虑岸田、习近平秋天会晤

中日高层会晤？

日本政府8月19日表示，中、日政府已开始安排日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平的高层会晤，盼在中日邦交正常化50周年之际改善关系。

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日本外务大臣林芳正在一次采访中说，两国政府将“特别考虑”中日首脑会谈的可能性。他指出，东京和北京将考虑会议的细节，包括会议的形式，如面对面，在线，或通过电话。目前，会议最有可能在今年秋天在网上举行。

另一种可能性是双方在日本和中国以外的国家举行会谈，比如今年11月即将在印尼举行的20国集团峰会。

岸田和习近平自2021年10月的电话以来，没有进行过任何对话。两位领导人之间的最后一次面对面会谈是在2019年12月。

8月4日，日本外务省事务次官森健良晚间召开记者会指出，北京当天在台湾附近海域举行军事演习，5枚导弹落在日本专属经济区，他已致电向中国驻日大使孔铉佑表达抗议，要求立即中止军演。

林芳正周五也谴责了中共的行动，他表示，“正是在这样的时候，沟通是至关重要的，我们需要通过双方的努力建立建设性的稳定的日中关系。”

周三，日本国家安全保障局长秋叶刚男（Takeo Akiba）和中共外交政策负责人杨洁篪在中国天津举行了七个小时的会议。他们确认两国将继续举行对话。但未就台海问题达成共识。