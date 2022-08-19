“明天系”神秘掌门人肖建华获判13年

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加拿大华裔“金融大鳄”肖建华在被秘密羁押五年后，今年7月4日在上海闭门受审，8月19日被上海第一中级法院宣判数罪并罚，执行有期徒刑13年，罚款650万元，对肖建华控制的明天控股罚款550.3亿元。

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8月19日，上海一中院公开对明天控股有限公司以及有“中国摩根”之称的“明天系”掌门人肖建华进行宣判。明天控股有限公司被罚款550.3亿元人民币; 肖建华被判13年有期徒刑，罚款650万元人民币。

法庭指控明天控股有限公司和肖建华非法吸收公众存款罪丶背信运用受托财产罪丶违法运用资金罪丶单位行贿罪等。

神秘消失近5年的肖建华是一位加拿大华裔，他曾是中国最富有的人之一，也是 “明天系 “集团的创始人，这是一个拥有包括银行丶房地产和保险在内的多种利益的帝国。

据路透社报道，在周五的记者会上，当记者问及肖建华作为加拿大公民的领事探视权时，中国外交部发言人汪文斌表示，由于中国法律不承认双重国籍，肖建华无权享有这样的权利。

据公开资料显示，肖建华生于1972年1月13日，山东省肥城市安驾庄镇夏辉村人。父亲肖富银是当地一个初中老师。1986年，作为泰安市的高考状元，年仅14岁的肖建华进入北京大学法律系就读，1989年六四事件期间任北大学生会主席，曾协助官方化解学潮。

1993年，肖建华创办北京北大明天资源科技有限公司，其后创办丶参股和投资了大量企业，经商时认识众多高官家族。

据海外传媒多次披露，肖建华与多名江派的“太子党”关系密切。外界统计，他掌控最少9间上市公司，资产规模达1万亿元，根据胡润中国富豪排行榜，肖建华的个人财富曾高达60亿美元。

在肖建华被捕前，他一直住在香港四季酒店的一个公寓里，该酒店以中国商业大亨的天堂而闻名。

2017年1月27日，肖建华在香港四季酒店中遭中共特工人员绑架，他被蒙住头放在轮椅上带走。之后，香港警方确认肖建华已经于1月27日当日经香港一个口岸返回内地。此藐视香港法律的绑架行为曾引起世界舆论的极大关注。

5年来，肖建华一直处于神秘消失状态，直到今年7月开始在上海公开审理。