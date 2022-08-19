李克强呼吁稳就业保民生

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高盛集团（Goldman Sachs）和野村证券（Nomura）8月18日再次下调中国今年经济成长预期，理由是需求疲弱、动态清零防疫政策带来的不确定性、房地产行业萎靡不振以及最近的限电措施带来的冲击。

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美国知名投行高盛集团将中国2022年全年GDP增长预测从之前的预测值3.3%下调至3.0%，而日本券商野村证券则将对中国经济今年全年的成长预测从3.3%下修至2.8%。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的报道说，高盛与野村再次下调中国自己在年初确立的今年经济成长5.5%的目标，反映出国际投资银行对中国经济成长持续的悲观看法。中国官员自己在7月份也曾暗示今年5.5%的经济成长目标有可能实现不了。

高盛的经济学家列举出中国7月新出炉的经济数据以及近期由于高温干旱天气导致的供电不足为他们下修中国经济成长预测的依据。中国长江流域目前正在经历60多年来最为严重的高温干旱天气，让原本就相当吃紧的电力供应更加短缺，导致很多地区的工厂被迫关门停产。

上半年，中国经济受大规模封城拖累，近增长了2.5%。多项重要经济指标都出现了断崖式下跌。七月份的数据显示，中国信贷急剧萎缩、全国各省财政收入出现巨额赤字，社会消费持续低迷，官方预期的下半年经济全面好转似乎并不乐观。

两家机构的经济学家还注意到7月份中国全国多地新冠疫情反弹以及房地产行业投资持续萎缩拖累了对经济的总体投资。

野村对中国经济成长的预测持续保持在低水平上。野村认为北京在2023年3月前将继续坚持其动态清零的防疫政策，而且这一政策也将持续影响房地产行业的复苏。

由于中国七月份受疫情反弹和多地封控措施影响，经济放缓超出预期，工厂活动和零售业都有所收缩，中国央行为刺激需求，本周一出乎预料地逆势宣布将中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作（OMO）的中标利率均下调10个基点，二者分别降为2.75%和2.00%。央行同时还宣布，本月开展4000亿元人民币MLF操作，规模低于即将到期的6000亿元MLF。

不过野村和高盛都认为，中国刺激需求的手段其实还是受到严格限制的。

野村说：“与某些人对下半年可能出现过多政策刺激的担忧形成对比的是，真正的风险是北京的政策支撑可能太少、太迟、而且太无效率”。

高盛认为，中国央行出人意料地降息并不一定标志着更为激进宽松政策的开始，因为决策者不仅面临经济上的制约，而且也遭遇政治上的限制。

高盛说：“他们目前的焦点很可能是阻止进一步的下行风险，以便在中共20大之前确保就业和社会稳定”。

中国国务院总理李克强星期三和星期四两天在广东省深圳市视察，强调要高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。

李克强说：“进一步巩固经济恢复发展基础，把稳增长放在更加突出位置，稳就业保民生，以改革开放激活力增动力，保持经济运行在合理区间”。