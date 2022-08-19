港媒预测习近平20大后军方与涉台任命布局

中国/人事布局

中共即将在今秋召开20大，领导人习近平力拼3连任，香港媒体就涉台领域人事的可能变动预测，其中国台办主任的人选侧重政治忠诚，军方改组可能拔擢曾与他在福建共事的死忠将领。

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据中央社今天引述港媒说：习近平布局涉台人事，重福建经历更重政治忠诚。香港南华早报（SCMP）称，其中在军方最高决策机制中央军事委员会的改组，因已有4人达到届退的68岁，而依据往例，他们将在今秋卸任。

中央军委主席习近平可望续任，目前万众瞩目的焦点都放在谁被相中而晋身军方的决策圈，如此即可看出解放军与亟欲实现现代化目标的动向。上回军方的权力结构改组是在5年前。专家分析，这回习近平可说取得更有利的地位，且更有经验调动这些将领，而他很可能会找兼具实战经验且对他死忠的人选。

至于中央军委新人选的物色，通常被相中的解放军将领须符合以下条件，包括身兼中央委员会委员与候补委员身分，战区或军种的指挥官，并具备作战经验。

分析人士说，估计这次习近平还是会拔擢曾经与他共事过的将领，像是曾经效力于第31集团军的多名军官曾被提拔至中央军委会。第31集团军是第73集团军的前身，驻扎在福建，1985年至2002年共17年，习近平的从政生涯在此度过。

至于国台办主任的人选预测，谁来接刘结一？南早点名现任外交部次长谢锋和马朝旭被看好，中共中央对外联络部部长助理兼办公厅主任郭业洲也有可能，而现任国台办副主任陈元丰也有机会。但对台事务的决定权还是掌握在习近平手中，因他是中共中央对台领导小组的组长。

南早访问研究中国政治的专家薄智跃指出：“想要找个理想的人选，可从被点名的人当中看看他们是否具备曾在外交部历练并在涉外事务部门任职，而且最好是曾经在福建省待过”。习近平的从政生涯当中的17年在福建省度过，“但真的没有符合这般资历和经验的人选，所以真的很难很难找”。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202208190230.aspx