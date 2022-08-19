穿和服被拘 北京青年报采访受害者文遭下架

中国/和服/汉服

中国苏州市公安日前当街拉扯一名妙龄女所穿的日本和服并将女子带走，被抨击执法过当，官媒北京青年报专访受害人并在18日撰发采访文章替她平反却被下架，尽管如此，这篇报道在网络世界早已传开。当事人曾在日本街头穿汉服拍照，但没有被日本警察抓起来遭控辱日。

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据中央社今天报道称，中国苏州市公安日前当街拉扯一名妙龄女所穿的日本和服并将其带走，被抨击执法过当，官媒北京青年报专访受害人并在18日撰发报导替她平反却被下架。

化名小亚的受害人告诉记者：“我是个coser，喜欢二次元文化，除了和服，也喜欢JK、汉服、洛丽塔裙。以前也穿过这些衣服在其他地方拍过照，没有出现过这种情况。”她说，在苏州提到日式场景，都会想到淮海街，2020年也曾穿和服在苏州淮海街拍照，当地也没有禁止穿和服拍照的规定，何况“以前我也见过其他人在这条街上穿和服”。

回顾事发当天，小亚表示，当时和摄影师买章鱼烧，身着制服的辅警突然上前指责“你们穿和服，我觉得你们是在煽动民族仇恨啊”，随后就爆发网传影音的经过。她受访时说，和服没有被撕烂。小亚表示，辅警称和服是作案工具不让她带回，并强迫她脱掉脚穿的袜子和木底人字拖都得留在派出所里，因为“这一看就是日本的，也要收掉”，更完全不理会她的解释，“你跟我讲这个没用，如果你不配合的话，那只能传唤你了”。

小亚表示：“我不光喜欢二次元文化，也喜欢中国的传统文化。2018年的暑假，我和家人、朋友一起去日本旅游，我特意带了汉服，在京都和大阪街头穿汉服，当时很多外国人问我这是不是和服，我解释说这是中国的一种传统服饰，他们都说‘哇，好漂亮’。”她说：“当我向别人介绍汉服的时候内心很自豪，其实在我眼里，汉服与和服都是很好看的衣服。我们二次元这个群体也很爱国。”

该报道说，经过这次的折腾之后已经在小亚的内心留下阴影，并说以后在中国应该也不会再穿和服了。

据中央社说，因中日的历史情结，穿着展示日本图腾服装而被霸凌的受害者还有知名影星赵薇。据网易号“时光旧了少年”2017年发表的文章，她曾经答应时装杂志的邀请，穿日本军旗装拍封面照，气不过的小粉红趁着她在登台演出当场朝她泼粪泄愤，并说目的就是要让她当众出丑，才会让她一辈子记住这事。