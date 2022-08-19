肖建华上海密审后遭判13年

中国/肖建华

中国法院今天公告说，2017年在香港一家酒店失踪的加拿大华裔大亨肖建华已被判处13年监禁。法新社称肖建华被指控欺诈，挪用公款以及非法使用资金等罪。没有消息指，肖建华所属的国籍国家加拿大，或因此案再与中国交恶。

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据法新社今天自上海的报道称，在中国，加拿大富豪因欺诈被判处13年监禁。肖建华在被捕时是中国最富有的人之一，有估计称拥有60亿美元的财富。

据肖建华受审的上海第一中级法院在一份声明中说，他被判定犯有 "挪用公款 "和 "非法使用资金 "罪。

肖建华在2017年的失踪在香港引起了轰动。据媒体称，他是被北京的特工绑架的，据说他与共产党中国最高领导人关系密切。

但从那时起，有关此案的信息发布很少，中国当局一直保持沉默。

法新社说，对肖建华的调查似乎是中国国家主席习近平在2012年上任时发起的更广泛的反腐运动的一部分。

而据称肖建华在香港被绑架时，正值中国大陆官员不被允许在这个半自治地区活动。当时，人们担心当地居民可能被强行带到邻近的中国大陆受审，中国的司法部门在很大程度上屈从于执政的共产党。

法新社说，这些恐惧是2019年震撼香港的民主抗议活动的核心。