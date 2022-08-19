肖建华遭判刑 外媒这样说

中国/肖建华

中国今天判处大亨肖建华13年，罚款81亿美元。路透社说，这一罚金创历史新高。法新社说，曾被誉为与共产党高层领导人关系密切的加拿大华裔大亨肖建华周五在中国因欺诈罪被判处13年监禁。路透社报道称，今天当被问及肖建华作为加拿大公民的领事探视权时，中国外交部发言人汪文斌表示，由于中国法律不承认双重国籍，肖建华无权享有这样的权利。

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据路透社今天报道，上海一家法院周五判处华裔加拿大亿万富翁肖建华13 年有期徒刑，并处以 550.3 亿元人民币（合 81 亿美元）的罚款，创历史新高。肖建华自 2​​017 年以来未公开露面。上海市一中院称，肖某和明天控股被控非法挪用公众存款、背叛使用委托财产、非法使用资金、行贿受贿罪。法院说，由于双方都承认了自己的罪行，并在追回非法所得和挽回损失方面进行了合作，因此减轻了处罚。

一位与这位大亨关系密切的消息人士当时告诉路透社，出生于中国的肖建华与中国共产党精英有联系，他最后一次被人看到是在凌晨时分坐在轮椅上，蒙着头从香港一家豪华酒店带走。

法院称，肖建华和明天系“严重违反了财务管理令”并“损害了国家金融安全”。法院称，2001年至2021年，肖建华和明日系向政府官员提供股份、房产、现金等资产共计6.8亿元以上，以逃避金融监管，谋取不正当利益。

2020年7月，作为打击金融集团风险的一部分，该集团的九家相关机构被中国监管机构扣押。这九家公司中有四家保险公司——中国天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司和易安财产保险股份有限公司——以及新时代信托公司和新中国信托公司。另外三家是诚通证券、国盛证券和国盛期货。

据法院称，从2004年起，肖建华和明天系通过多层间接股东和匿名所有权控制了包括破产的包商银行在内的多家金融机构和互联网金融平台。法院说，肖建华将非法所得用于收购金融机构、证券交易和海外投资。

据路透社，在周五的例行吹风会上，当被问及肖建华作为加拿大公民的领事探视权时，中国外交部发言人汪文斌表示，由于中国法律不承认双重国籍，肖无权享有这样的权利。

据法新社称，曾被誉为与共产党高层领导人关系密切的加拿大华裔大亨肖建华周五在中国因欺诈罪被判处13年监禁。肖建华当时是中国最富有的人之一，也是 "明天系 "集团的创始人，这是一个拥有包括银行、房地产和保险在内的多种利益的帝国。

直到他被捕前，肖建华一直住在香港一家多星级酒店即四季酒店的一个公寓里，该酒店以中国商业大亨的天堂而闻名。但根据当时的新闻报道，这位亿万富翁在2017年1月底被北京特工绑架，无视当时禁止中国警察在半自治地区行动的香港法律。

此案在这个前英国殖民地引起了轰动，香港对中国大陆有着独立的法律框架。

自肖建华失踪以来，公布的信息很少，中国当局对此案一直保持沉默。加拿大驻北京大使馆上个月证实，审判已经开始，但没有说明对属于加拿大的公民的指控。

没有外交官被允许参加听证会。

法新社引述媒体消息指，这位前大亨与中国执政的共产党（CCP）的高级领导人有着密切的联系。肖建华可能是中国国家主席习近平反腐运动的受害者。

肖建华案让人想起2015年五名香港书商的 "失踪 "事件，他们因出版有关中国政治阶层的淫秽内容的书籍而闻名。所有这些人都消失了，但只是在中国大陆的当局手中，并重新出现。

其中一个叫林荣基的人被允许返回香港，取回他的书店顾客名单并返回中国。但他却叫来了媒体，对发生在他身上的事情进行了爆炸性的披露。

法新社说，肖建华出身贫寒，在北京的名牌大学上学后，他开始销售电脑。他曾经是中国最富有的人之一，这要归功于他创立的明日系集团。根据胡润中国富豪排行榜，肖建华的财富在他被捕时的2017年估计约为60亿美元。