中国称免除非洲17国23笔债务

中国/非洲

中国国务委员兼外交部长王毅日前宣布，中国将免除非洲17国截至2021年底剩余的23笔无息贷款债务。他并承诺，中国继续透过投资、融资与援助等方式，资助非洲的重大基础设施建设。据王毅说，中国还将继续支持“以非洲方式解决非洲问题”，反对“外部势力干涉”非洲国家内政，反对在非洲制造对抗与冲突。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国外交部官网19日晚发布新闻稿，指王毅18日在“中非合作论坛第8届部长级会议成果落实协调人会议”上，宣布中国免除非洲17国23笔债务。

中国先前曾数度减免非洲国家的贷款债务。但新冠病毒疫情开始后，这类减免债务的作法一度暂停。

据王毅强调，中国愿继续将非洲的需求，作为对非合作出发点，与非洲国家一同全力落实好“九项工程”，继续高品质推进“一带一路”合作。在会中，王毅除宣布中国将免除非洲17国截至2021年底剩余的23笔无息贷款债务，并承诺继续通过融资、投资、援助等多种方式，积极参与非洲重大基础设施建设外，还将持续扩大自非洲进口，支持非洲农业、制造业发展壮大，拓展数位经济、卫生健康、绿色低碳等新兴产业合作。

据该报道引述王毅指出，中国还将继续支持“以非洲方式解决非洲问题”，反对“外部势力干涉”非洲国家内政，反对在非洲制造对抗与冲突。

该报道没有关于中国减免非洲17国23笔债务的细节以及金额内容。