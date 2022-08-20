中国官方立场变了？可能允许穿和服了

中国/和服

一名中国女子穿和服在苏州市拍照，被警方以涉嫌寻衅滋事为由带走，没收女子的衣服与鞋袜，引发执法过当争议。现警方已将衣物归还，并对当事人表示关心。但在中国微博平台仍不乏有“爱国网友”支持警方，反而认为事件是“内奸外敌的认知作战”。

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据中央社今天报道称，化名为小亚的中国女子10日与友人在苏州有日式场景氛围的淮河街买章鱼烧时，辅警突然上前盘问，原因是小亚身着和服。警方将小亚与友人带到派出所，质疑小亚穿和服的打扮是“煽动民族仇恨”，并要她写500字的反思文“我知道穿日式服装上街是很危险的行为”，强迫她脱下和服、袜子与木底人字拖。

小亚在网络微博平台上叙述事件发生的经过，引发舆论譁然，事件正反立场都有。舆论发酵后，小亚还一度在网上“为伤害民族情感”道歉。

但根据北京青年报昨天晚间说，最新消息是，苏州警方已将衣物归还给小亚家人。据该报，19日下午5点，苏州市高新区狮山派出所警方上门找到小亚的家人，双方交谈后，警方将之前没收的小亚的衣服和鞋袜归还给其家人，并对小亚表示了关心。

据该报道说，有网友批评，在街上穿汉服就没事，穿和服就“寻衅滋事”，中国的警察行事太欠缺法治而更多是诉诸道德情绪，感叹中国容不下一件和服。中央社说，不过，在中国微博平台不乏有“爱国网友”支持警方，反而认为事件是“内奸外敌的认知作战”。