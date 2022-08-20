中国驻美大使馆前发生抗议混战 传使馆敦促美警保护

中国/美国/驻美使馆遭示威抗议

中国驻美大使馆前日前出现抗议民众遭亲共分子隔街辱骂，以及女性使节向抗议民众比中指骂脏话的场面。而馆方则公开反称，使馆遭到“反华不法分子”滋扰，但美方至今却未制止相关行为。据大使馆发言人称，中国已多次向美方提出严正交涉，但“反华不法分子”的行为迄未被制止，反而“愈加猖狂”。中国要求美国确实履行“维也纳外交关系公约”，采取“有效措施”保护中国驻美使馆及人员尊严与安全。示威者要求中国大使秦刚解释。

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据中央社今天报道称，反共民众中国驻美大使馆前抗议，中国公使或比中指骂脏话。该报道综合网络讯息及自由亚洲电台等媒体消息说，日前有立场反共的中国旅美侨民在中国驻美大使馆前聚集，分别手持红底白色看板，抗议中国国内部分地方官员侵夺人民财产，同时控诉他们在海外诉求时，曾遭使馆派员威胁，因此要求中国驻美大使秦刚出面解释。

但在抗议过程中，有10余名清一色短发、大多身着黑色上衣且操中文，看似具有军警情报背景的中壮年男子，不断隔街辱骂抗议群众，甚至口出秽言。双方一度相互冲过对街短兵相接，但迅速被现场的美国警察隔开。其中，有一名男子随后被警方逮捕，带离现场。

该报道称，经网友搜寻比对，被指认为是中国驻美公使徐学渊的一名中年妇女，在驾车经过抗议现场时则摇下车窗，不但出人意料地如男性般对着抗议民众大骂脏话，还边骂边比中指，让不少网友惊呼“她真的是堂堂的中国驻美公使吗”？

面对质疑，美东时间19日，中国驻美国大使馆以发言人答记者问名义回应说，长期以来，在“某些反华势力唆使组织下”，一些“反华不法分子”持续到中国驻美使馆馆舍“进行滋扰”。馆方发言人说，这些人士“高频次、高噪音攻击中国和中国共产党，辱骂威胁中国使馆人员，散布虚假信息，甚至采取暴力行为，严重损害中国国家形象和尊严，严重干扰使馆正常工作生活秩序，严重威胁使馆及人员安全”。

据中央社说，该发言人说，中国已多次向美方提出严正交涉，但“反华不法分子”的行为迄未被制止，反而“愈加猖狂”。中国要求美国确实履行“维也纳外交关系公约”，采取“有效措施”保护中国驻美使馆及人员尊严与安全。