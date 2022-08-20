中日邦交50年要庆 仍求最高层访问

中国/日本/邦交50年

日中两国政府在9月29日迎来邦交正常化50周年之前，为改善关系重启了高级别政治对话。日本首相岸田文雄本月17日派遣国家安全保障局长秋叶刚男前往中国。在研判中方态度的同时，也探寻实现与中国国家主席习近平会谈的突破口。不过，尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近频繁有中国公务船驶入日本领海，围绕台湾的美中对立加剧，在此形势下稳定日中关系并非易事。

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据共同社报道，日本岸田仅在去年10月就任首相后不久与习近平举行过一次电话会谈。据分析，秋叶此次与中国外交事务一把手、中共中央政治局委员杨洁篪举行会谈，可能使实现首脑间对话的协调工作加速。

中国在台湾周边举行大规模军演，发射5枚弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）内。此事发生后，岸田在本月10日的记者会上强调对话的必要性称：“正是这种时刻，实现沟通尤为重要。与中方的对话窗口始终敞开。”

该报道称，今后为了实现与习近平会谈，可以想到是线上方式或利用今秋以后召开的国际会议的方案。岸田将在密切关注国内顽固对华消极舆论的同时，力争构筑“稳定且建设性的关系”。

另一方面，中国在秋季前后将迎来五年一次的共产党全国代表大会，期盼国内外局势的稳定。外界认为，在美中对立加剧背景下，中国或有意利用邦交正常化50周年之机稳定对日关系。据共同社说，此次秋叶与杨洁篪会谈是应中方要求举行的。