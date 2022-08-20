习近平酝酿下月出访上合峰会 回应佩洛西访台或临时增加出访并会普京等多人

中国/上合组织

上海合作组织的年度峰会定于9月中旬在乌兹别克斯坦的撒马尔罕举行。华尔街日报引述参与筹备定于9月15-16日在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行的上海合作组织年度峰会的人士透露，习近平的办公室本周暗示他可能亲自出席，但提醒说他的计划仍有可能改变。这些知情人士说，习近平的办公室还开始准备在该峰会的间隙与巴基斯坦、印度和土耳其领导人举行双边会议，这些国家的领导人也在制定出席计划。

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据华尔街日报署名Keith Zhai今天引述知情人士透露，中国国家主席习近平正准备前往中亚，在9月中旬的一场地区峰会上与俄罗斯总统普京和其他领导人会面。俄罗斯总统普京今年早些时候在北京会见了中国国家主席习近平。

知情人士透露，中国国家主席习近平正准备前往中亚，在9月中旬的一场地区峰会上与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和其他领导人会面。

其中一些知情人士说，习近平临时增加访问行程是因为美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于本月早些时候访问台湾，这被北京方面视为西方对中国加大施压。

其中一些知情人士说，在愤怒的警告和报复威胁未能阻止佩洛西访问台湾之后，中方才开始计划习近平出席该峰会。台湾是一个民主自治的岛屿，中国政府声称台湾是中国领土的一部分。知情人士说，中国领导人担心在台湾问题上与华盛顿的紧张关系加剧可能导致意外的军事冲突。

俄罗斯国有媒体塔斯社(TASS)曾在6月表示，普京计划出席该峰会，但没有提到与习近平的会晤。

据华尔街日报，中国官员说，访问撒马尔罕将凸显出习近平的目标，即与非美国盟友的国家建立更紧密的安全关系，作为抵御西方遏制中国努力的堡垒。