分析多称北京武统台湾不容易

中国/台湾/武统

中共近来藉军演对台频频武吓，专家分析，台湾军力不弱但不友善的中国更强大，不过北京意图武统也没那么容易，就算解放军上了岸，数十万大军的油料粮食甚至饮用水等补给，如何确保？还有专家警告台湾，“可能台湾必须要认清楚，这个战，必须还是要台湾自己来打”。

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据中央社今天引述分析称：中国军力虽较台湾强大，要武统却也不容易。报道引述澳洲广播公司（ABC）19日消息，2022年全球军火报告网站统计，解放军现役员额200万号称当今全球规模最大的军队，整体军事实力在142国中排第3，而台湾现役军人17万，整体军事实力排名第21。台湾淡江大学国际事务与研究所助理教授马准威表示，台湾的军力不弱，赢过全世界85%的国家，但不友善的另外一方太强大。尽管两岸军力差距悬殊，但专家分析，中国一旦攻台未必能轻易武统。马准威以俄侵乌为例，乌克兰与俄罗斯同样军力悬殊，纯粹看数值总觉得俄国势必横扫千军，事实上没有。

评论聚焦两岸间横著一条长约370公里的台湾海峡，给予台湾两方面的防守优势，称首先就是如何运抵武器装备跨过这道天然屏障。

报道引述香港军事评论员马鼎盛说，需考虑解放军的运输力，包括两栖攻击、运输与指挥舰等，能否把兵员和武器装备运到滩头，而且能站得住脚。他表示，就算顺利登陆，在战争持续的数月内，中国军队也面临补给方面的问题。

台湾“军事连线”杂志总编辑刘学谦则说，相较于共军，台湾前线部队的补给优势明显，因为对守方而言，国军的补给所需时间很短，投入战场无须横越海峡。不过刘学谦另指出，台湾民心士气也是影响战争胜负的重要因素，尤其解放军来犯之后，台湾会产生是类似珍珠港被偷袭后，美国上下一心的同仇敌忾，还是防御意志会被瓦解，这是一个问号。

该报道称，但刘学谦相信一旦开战，台湾可望获得国际援助，因国际情势不允许台湾被中国攻击或封锁，但台湾军事专家宋玉宁对此保留并说不太可能，“可能我们必须要认清楚，这个战，必须还是要自己来打”。

中央社说，台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云表示，目前美国是台湾最主要的武器购买来源，其次则是台湾自制的装备。他说，台湾2018至2022年对美军购总额195亿美元（约新台币5872亿元），平均约每年32亿美元，而美国每年国防预算7000亿美元，两相比较可说是微乎其微，因此美国是否协防台湾，军购不是主因，地缘战略才是重点。苏紫云说：“台湾并非将中国视为敌人，而是中共将民主视为敌人，这才是问题本质。”