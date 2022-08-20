司马南突遭挖底曾在美国买房产引舆论炸锅 官方护栏急维稳

中国/司马南

现年66岁的司马南是中国左派网红，坐拥逾3000万粉丝，因为时常发表反美激烈言论，被封为“反美斗士”。他曾批评别人“反美是工作，赴美是生活”，近日却被踢爆2010年就 花25.7万美元在美国加州买了一间房子，现值58万美元，引发舆论炸锅与激烈混战。中国其实不乏爱国网红名角满口爱国并攻击美国西方忽悠中国民众，自身却在美国或西方藏金逍遥享受生活。

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据中央社今天引述消息报道，中国知名“反美斗士”司马南近日被踢爆2010年在美国买房，引发网络社群激烈的正反混战后，疑遭官方出手维稳。今天中午，司马南所有的社群帐号因“违反相关法律法规”遭禁言。

该报道引述自由亚洲电台消息与社群讯息，多名中国自由派网红痛批司马南整日宣讲反美，成为流量王，却拿着贩卖意识形态获得的钱去美国买房子，给美国政府缴了多年的税费；“满口反对美国，却干着爱国生意的勾当”。

有网友高级酸反串：“你们能一下拿出一百万吗？你们能买得起美国的房子吗？你们这群键盘侠天天跟狗一样，跟着人家后面骂美国骂得不亦乐乎”。也有网友指出，25.7万美元在2010年相当于137名中国普通劳动者一年不吃不喝，才能凑出这笔钱。许多人提问，当年中国个人外汇每人每年规定额度为5万美元，司马南如何购得这间房子？怎么把资金搬去美国？质疑司马南人在中国反美赚钱，妻小却住美国。

据该报道，对此，司马南15日陆续发布3段“美国房事丑闻”影片，招认确实在美国买了一个“小房子”。“铺天盖地都是关于这个事情的报导，我现在必须非常沈痛的心情跟大家检讨，犯下如此严重、不可饶恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜负了网友对我的期待...”。但他信誓旦旦声称全家没有美国籍，“没有这回事儿，你拿出证据，这房子送你”。至于有没有绿卡、美国房子谁住？“我们家没有绿卡，房子交人打理，谁住我不知道。反正我们家没人住过”。

有人质疑他：“是不是对祖国现代化建设没有信心，而看好美国”？

在美国置产的司马南又拿出“反美”本色称：“我确实把美国想的太好了，2010年中美关系还过得去，我绝没想到他们（现在）这么流氓，我对帝国主义的流氓本质认识不清楚，这是我的一大罪行，必须深刻认识”。

司马南认了美国买房遭舆论围剿后，中国多名左派网红帮忙缓颊。中共环球时报前总编辑胡锡进发文反问：“在美国买过房子，投过资，就不能批评美国了”？他声称，对美舆论斗争需要中国的知识份子群体和网络界整体参与，“怎么在美国买过房子就没资格了呢”？

连日来在网络社群引发混战后，今天中午，司马南的微博、抖音、今日头条等社群帐号皆因“违反相关法律法规”遭禁言，再度引发网络热议。

有网论奚落说，司马南如落水狗被打，智力一时短缺，怎么就没有想出高招，自辩是党派他去战斗在敌人的心脏呢？！