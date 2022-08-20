墨西哥前检察总长涉嫌在大批学生失踪案中犯有“国家罪行”遭逮捕

墨西哥/失踪学生

墨西哥一个官方委员会日前发布了关于2014年大批学生失踪一案的调查报告，将此案称为“国家犯罪”，墨西哥司法机构随后下令逮捕该国的前总检察长及64名公务员。

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这是一次非同寻常的大规模的司法行动。根据墨西哥检方发布的公报内容，星期五（8月19日）晚间，前总检察长穆里略-卡拉姆（Jesus Murillo Karam）受到“强迫失踪、酷刑以及妨碍司法”等指控”被捕，其本人没有抵抗逮捕行动。检方随后宣布：已对20名军官、44名警察和5名公务员发出逮捕令，他们涉嫌参与了8年前屠杀学生一案。

2014年9月26日至27日夜间，一群来自墨西哥南部格雷罗州、阿约钦纳帕师范学院的学生，在附近一个小镇强占了几辆公交车，目的是赶往墨西哥城参加抗议集会。调查显示：43名青年当晚受到警察袭击，随后当地警方与一个贩毒团伙勾结，将这些学生押至一个垃圾填埋场，将他们枪杀并焚烧了尸体。此一事件深深地震撼了墨西哥及国际社会。

穆里略-卡拉姆曾于2012至2015年间担任前总统尼托政府的总检察长，是革命制度党(PRI)的前重量级人物，革命制度党自1929年创立以来至2020年，连续统治墨西哥长达71年之久。穆里略-卡拉姆任职期间负责监督学生失踪案的调查，当时出台的首次调查结果曾引发极大非议。

8月18日星期四，由现任总统安德烈-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔（Andrés Manuel Lopez Obrador）设立的“阿约钦帕真相委员会”发布的官方报告显示：墨西哥军方在此一事件中负有责任。由跨学科独立专家组(GIEI)主导的另外一个委员会也认为：军方伪造了垃圾填埋场焚烧尸体周边的证据。

在逮捕前总检察长之前，墨西哥最高人权官员恩西纳斯(Alejandro Encinas)表示，学生失踪事件是“国家罪行”，因为政府参与其中。他还揭露，前总统潘尼亚尼托政府的高层在事件发生后精心策划，掩盖真相。