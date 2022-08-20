墨西哥/失踪学生

墨西哥前检察总长涉嫌在大批学生失踪案中犯有“国家罪行”遭逮捕

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Rassemblement dans la capitale du Mexique, México, pour commémorer le 15e mois de la disparition des 43 élèves de l'école normale d'Ayotzinapa, le 26 décembre 2015.墨西哥为失踪学生集会
Rassemblement dans la capitale du Mexique, México, pour commémorer le 15e mois de la disparition des 43 élèves de l'école normale d'Ayotzinapa, le 26 décembre 2015.墨西哥为失踪学生集会 REUTERS/Edgard Garrido
作者： 流芳
5 分钟

墨西哥一个官方委员会日前发布了关于2014年大批学生失踪一案的调查报告，将此案称为“国家犯罪”，墨西哥司法机构随后下令逮捕该国的前总检察长及64名公务员。

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这是一次非同寻常的大规模的司法行动。根据墨西哥检方发布的公报内容，星期五（8月19日）晚间，前总检察长穆里略-卡拉姆（Jesus Murillo Karam）受到“强迫失踪、酷刑以及妨碍司法”等指控”被捕，其本人没有抵抗逮捕行动。检方随后宣布：已对20名军官、44名警察和5名公务员发出逮捕令，他们涉嫌参与了8年前屠杀学生一案。

2014年9月26日至27日夜间，一群来自墨西哥南部格雷罗州、阿约钦纳帕师范学院的学生，在附近一个小镇强占了几辆公交车，目的是赶往墨西哥城参加抗议集会。调查显示：43名青年当晚受到警察袭击，随后当地警方与一个贩毒团伙勾结，将这些学生押至一个垃圾填埋场，将他们枪杀并焚烧了尸体。此一事件深深地震撼了墨西哥及国际社会。

穆里略-卡拉姆曾于2012至2015年间担任前总统尼托政府的总检察长，是革命制度党(PRI)的前重量级人物，革命制度党自1929年创立以来至2020年，连续统治墨西哥长达71年之久。穆里略-卡拉姆任职期间负责监督学生失踪案的调查，当时出台的首次调查结果曾引发极大非议。

8月18日星期四，由现任总统安德烈-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔（Andrés Manuel Lopez Obrador）设立的“阿约钦帕真相委员会”发布的官方报告显示：墨西哥军方在此一事件中负有责任。由跨学科独立专家组(GIEI)主导的另外一个委员会也认为：军方伪造了垃圾填埋场焚烧尸体周边的证据。

在逮捕前总检察长之前，墨西哥最高人权官员恩西纳斯(Alejandro Encinas)表示，学生失踪事件是“国家罪行”，因为政府参与其中。他还揭露，前总统潘尼亚尼托政府的高层在事件发生后精心策划，掩盖真相。

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