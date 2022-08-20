"明天系"肖建华疑被轻判 美媒分析称二十大前中共内斗或有妥协

中国/肖建华

中国著名的"明天系"金融集团创办人、加拿大华裔富商肖建华被中国法院判处13年监禁，旗下的明天控股则被罚人民币550亿元，而这正值中共北戴河会议之后和二十大之前这个关键时间点。有分析指这一宣判反映出中共高层权斗内部有妥协。

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据自由亚洲报道称，8月19日，上海市第一中级人民法院对被告明天控股有限公司及被告人肖建华“非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪”一案公开宣判。根据法院微信公众号的消息，明天控股被判罚金人民币550.3亿元；肖建华则被判有期徒刑13年，并处罚金人民币650万元。

2017年2月，肖建华在香港“四季酒店”被不明人士带走后失踪，媒体报道指，他当时是被中国当局特工绑架回大陆, 但此后消息全无，直到今年7月4日，案件在上海开审。加拿大驻华大使馆称多次要求旁听，但遭中方拒绝。周五，中国外交部称，中国不承认双重国籍，肖建华无权享有外国领事保护。

据该报道，现年50岁的肖建华出生于中国山东，15岁考入北京大学法律系，2016年在胡润中国百富榜排名第32位，资产近60亿美元。其掌控的“明天系”金融帝国能迅速崛起，被指是由于肖建华与中共最高层关系密切，为中国多个权贵家族充当共同白手套，其中包括江泽民、习近平、曾庆红、刘云山、温家宝、贾庆林等家族。

普林斯顿中国学社执行主席陈奎德告诉自由亚洲，从肖建华被抓回中国大陆后的舆论来看，习近平可能原想把它作为一个重磅炸弹，在中共二十大前，对阻止其连任的派系进行震慑或逼退。但周五宣判结果显示，其罪名都是经济性质，完全没有涉及背后的利益集团和政治因素，13年刑期也是轻判。陈奎德说，“（判决）没有过去想像的那么严厉，没有这么政治化、阴谋化，而显得就经济论经济，基本上是一个妥协的结果。”陈奎德认为，对肖建华的轻判是习近平为追求连任，面对党内的反对力量，做出的一种妥协。

针对此案，中国民主党全国委员会主席王军涛对自由亚洲称，打击肖建华和“明天系”主要是出于习近平的政治需要，包括反腐和建立个人“独裁”，清除党内各山头，因为肖建华是很多高官转移隐匿资产的白手套和钱袋子；此外，“明天系”这一类公司的发展也不符合习近平的“新发展观”，打击它具有指标意义。

不过，王军涛也表示，无论从权斗还是落实“新发展观”的角度来说，此案原本不是做结论的时候。而之所以现在宣判，可能是习近平要发出一个安民告示，尤其是前一段习近平在经济、外交上受到一系列挫折，急需稳住经济大盘。“安民告示就是对肖建华案做一个结论，以便安抚企业家，在二十大前，经济不要出现太大危机。”

王军涛指出，最近中共中央政治局常委集体消失二周, 之后李克强到深圳考察、强调改革开放一定坚定前行，似乎显示习近平对北戴河会议失控，“假如真是这样，肖建华的案件，可能也是在15天中（北戴河会议）讨论出来的一个结果。如果不是习近平主动的话，就说明是习近平被迫做出的一个妥协。”

据该报道，肖建华被轻判是策略，对习近平有利。

该报道引述在美国的时事评论员横河认为，对肖建华的宣判还存在另外一种可能性，就是习近平在北戴河会议上受到很大压力，而利用这次宣判发出一种警告。横河说，“把肖建华判轻一点的意思就是说，他已经交代了很多东西，配合得很好。这一来别人就没把握了。”横河说，“如果要是判个死刑，倒是很多人放心了，现在吊在那里让大家都担心。这个策略应该是对习近平有一定好处的。”

横河表示，肖建华本身被判多重并不重要，重要的是他掌控很多材料，习近平可以此继续控制各派系，保证二十大顺利连任。