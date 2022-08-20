《法兰克福汇报》：德国正在加入以美国为首的反华联盟

军演

德国正在参加印太地区军演。德国媒体有何看法？

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《法兰克福汇报》表示，德国正在加入印太地区的反华联盟。从长远来看，这会对德中贸易关系带来影响。德国空军进入印太地区主要不是炫耀武力，而是一种战略承诺。德国正在发出信号，准备在这个可能已经是世界上地缘政治最重要的地区进行军事介入。去年，一艘德国护卫舰进入该地区，现在，战斗机出动了。按照惯例，德国联邦国防军没有说出潜在的对手或要处理的情况。但很明显的是，德国在亚洲的合作伙伴正在准备干什么，即和中国可能发生对抗。在军事上，德国仍然太弱，无法在紧急情况下真正有所作为。但在政治上，德国政府采取的方针与对俄罗斯的类似。从长远来看，德国将很难在对外贸易上与北京保持无障碍关系。德国正在加入一个以美国为首的反华联盟。这个联盟可能将比柏林许多人想象的还要快地受到考验。

德国广播电台报道说，德国武装部队开始在澳大利亚参加两次军演。德国为什么要在那里悬挂国旗呢？共有17个国家参加的军演旨在向中国政府表明，印太地区不会任由中国单独随心所欲。中国将南海大部分地区居为己有，最近还在台湾周边进行了广泛的军事演习。但世界贸易的30%以上是通过印太地区的航道进行的。这就能说明，为什么德国作为一个出口和贸易国，对该地区特别感兴趣，为什么德国武装部队比以前更多地参与该地区的安全政策。其他国家也在明确表示他们的兴趣，日本和韩国首次与德国一起参加军演。在北约的新战略概念中，中国被视为是一个“挑战”。演习结束后，德国的欧洲战机将留在该地区，三架飞机将飞往日本，其他飞机将参加与新加坡空军的军事演习。

N-TV电视台表示，参加在澳大利亚举行的军演是为了证明德国空军可以迅速部署到世界各地。德国派出六架战斗机参加演习。德国空军部表示，这是德国空军迄今为止“最大和最雄心勃勃的部署”。“我们正在发出一个明确的信号：空军可以迅速部署到世界各地，即使有几个任务需要同时完成。”在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的背景下，德国已着手对联邦国防军进行全面现代化改造，并为此设立了一千亿欧元的特别基金。