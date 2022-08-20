英再次叫停中资收购案

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英国政府日前以中国构成安全风险为由，阻止总部位于香港的 “超橙”（Super Orange）收购英国电子设计公司 “脉冲”（Pulsic）。这是继英国首次以《国家安全和投资法》叫停一间中国企业的收购案后，再次拒绝在香港註册的公司的收购案。外界预测，下月初即将上任的新一任首相将对华采取更强硬的态度。

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综合媒体报道，英国商业能源及工业策略部当地时间17日发布声明，宣布了一项叫停香港超橙控股有限公司提出全面收购英国软件开发公司Pulsic的最终决定。

商务大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）指出，涉事英国公司拥有尖端的电子设计自动化知识产权、技术及产品，可增强国防和技术能力，包括可用于军事用途的集成电路建设，而收购将令上述实体和资产转移给收购方，形成国安风险。他认为最终的命令对 “减轻国家安全风险是必要且相称的”。

根据网上商业数据库，“超橙” 公司于去年8月成立，在香港註册，属私人股分有限公司，但网上未见该公司的网页。香港《明报》、英文《南华早报》（The South China Morning Post）与中国财新网19日先后报道，此次收购背后的真正买家是总部设于上海的合见工业软体。

“脉冲” 有限公司则在2000年创立，是一家位于英格兰西部城市布里斯托（Bristol）的小公司，设计用于电子电路的软体，在英美日三国设有办事处，有44名员工。

报道说，英国《国家安全与投资法》自2022年1月起生效，根据该法，英国政府有权审查与介入商业交易，以保护英国国家安全。

在《国家安全与投资法》立法后，5月底，当局就当地最大的半导体公司纽波特晶圆制造公司（Newport Wafer Fabrications）被一间与中共政府关系密切的上海上市公司闻泰科技控制的荷兰安世半导体（Nexperia）公司收购，启动国家安全审查，预计9月会有结果。

7月中，政府引用同一条法例，禁止北京无限愿景科技有限公司（Beijing Infinite Vision Technology Company）收购曼彻斯特大学（University of Manchester）旗下公司视觉传感技术SCAMP-5和SCAMP-7，同样因为涉及军民两用科技，可以应用在建立国防或科技技术，对英国国家安全有影响。根据《泰晤士报》（The Times）报道，相关技术可以应用在军事无人机或导弹上。

保守党人权委员会委员裴伦德 (Luke de Pulford) 认为，英国阻止中资收购英国公司意义重大。

英国在2020年已经基于国家安全理由，禁止中国网络设备供应商华为参与英国5G基建建设。英国政府2021年的一份报告称，中国是 “对英国经济安全威胁最大的国家”。

观察人士指出，中方曾多次要求英方为中国企业营造公平、开放、非歧视性的营商环境。而今次英国政府举动，显示随着中英就人权、国防和安全事务而令关系变差之时，英国会继续避免让中国切入其经济，秉持约翰逊政府阻止华为参与英国5G网络发展的趋势，抗衡其扩大影响力。

据报道，目前两名保守党党魁候选人，外相特拉斯（Liz Truss）和前财相苏纳克（Rishi Sunak）正在竞争成为下一任英国首相，两人都表示会对中国更加强硬，保障国家安全。而目前最有可能接替约翰逊 （Boris Johnson）的特拉斯早已发出警告，英国不应策略性地倚赖中国。作为外相的她，呼吁对中国采取更强硬的态度，并警告北京若不遵守国际规则，将受到制裁。

特拉斯在一场党内选举论坛上说：“我们该研究如何确保不会出口某些技术，然后被用来对我们不利。我们得把投资审查明确化，我们已经开发了相关制度，确保不会有关键战略资产被併购。”她还说英国应当打击取缔中资企业，例如社交媒体TikTok。