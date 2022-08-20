20大前维稳：河南银行许诺向城郊存户更多退款

中国/河南

中国银行方面将向更多客户退款。在最大规模的抗议活动之一变成暴力事件之后，河南银行业监管机构在7月中旬宣布，存款不超过5万元人民币（7,305欧元）的个人将拿回他们的钱。中国的农村银行业受到了中央政府控制房地产泡沫和债务飙升严重打击。愤怒的储蓄者指责当局不作为，甚至与这些银行勾结。就在执政的共产党召开重大会议的前几个月，中国当局正在寻求避免社会不稳定。

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几经抗议之后，中国的银行将向更多储户退款。据法新社说，中国监管机构周五称向更多农村地区的银行储户提供退款，这些客户的提款曾被中国历史上最大的银行丑闻之一所阻止。

中国的农村银行业受到了中央政府控制房地产泡沫限制和债务飙升严重打击。愤怒的储蓄者指责当局不作为，甚至与这些银行勾结。由于监管机构对管理不善采取了行动，河南省的四家银行被迫在4月中旬冻结了现金提取业务。

冻结导致数十万客户拿不到钱，并引发了零星的抗议活动。

在最大规模的抗议活动之一变成暴力事件之后，河南省银行业监管机构在7月中旬宣布，存款不超过5万元人民币（7,305欧元）的个人将会拿回他们的钱。从那时起，监管机构逐渐向拥有较多存款的个人提供退款。

19日，河南的银行和保险监管机构承诺为那些存款在35万至40万元人民币（约合51,135至58,440欧元）之间的储户退款，银行在一份声明中许诺说，这些人将在8月22日开始收到退款。

该报道称，当局已经展开调查，并说，这四家银行以及安徽省的另一家农村银行参与了一个欺骗投资者的丑闻。但分析人士说，河南省的银行业丑闻对公众对中国金融系统的信心造成前所未有的打击，尤其是欺诈的规模和范围很大，所涉银行已经非法经营了十多年。

法新社说，就在执政的共产党召开重大会议即20大的前几个月，中国当局正在寻求避免社会不稳定。

7月10日，河南省会郑州的一次大规模示威被暴力镇压。根据法新社的报道和社交媒体上经过核实的照片，抗议者被警察强行塞进大客车并遭到殴打。