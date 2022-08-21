中国天主教换领导层 李山当选爱国会主席 称获梵蒂冈认可

中国/梵蒂冈

中国天主教第10次全国代表会议选出新一届“一会一团”领导层，获罗马教廷认可的北京教区主教李山当选中国天主教爱国会主席；同获教廷承认的海门教区主教沈斌接任中国天主教主教团主席。中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长崔茂虎在会上强调，天主教“一会一团”要认真学习贯彻中共总书记习近平关于宗教工作的重要论述和中共中央的决策部署，坚持独立自主自办教会原则不动摇，“积极推进我国天主教中国化”，继续团结带领广大天主教界人士用实际行动迎接中共20大的召开。

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据中央社今天报道，中国天主教换领导层。报道引据中国天主教“信德网”、香港星岛日报网消息，中国天主教第10次全国代表会议首次选出“一会一团”监事会成员。

中国天主教全国代表会议是中国官方教会最重要的大会，上次会议于2016年召开。本次会议自18日起一连3天在湖北武汉召开，来自全国28个省区市的天主教界代表人士345人参会。中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长崔茂虎应邀出席开幕式并致词。

据该报道，会议昨天闭幕，选出“一会一团”第10届委员会、常委会。李山当选中国天主教爱国会主席，沈斌当选中国天主教主教团主席。卸任爱国会主席、主教团主席的房兴耀主教及马英林主教获推举为“一会一团”名誉主席。

57岁的李山来自北京天主教家庭，就读于北京神哲学院，2007年被祝圣为北京教区主教。中梵当年虽尚未签署主教任命协议，但梵蒂冈官员当时说，教廷对中国委任李山为主教表示肯定，并希望他的任命可以帮助改善中梵关系。沈斌同样是获得中方及教廷认可的主教，2009年当选为江苏海门教区主教，在祝圣前已得到罗马承认。

会议昨天还选举了“一会一团”监事会成员，詹思禄当选监事长，方建平主教、刘元龙教友当选副监事长，雷世银主教、舒南武教友当选监事。新任监事长詹思禄主教来自福建宁德，2000年未获时任教宗让保罗二世认可，成为中国官方教会主教，被教宗绝罚。2018年9月，中梵就主教任命权达成协议，教宗方济各赦免了7名“非法自选自圣”主教，詹思禄是其中之一。

据中央社说，北京与梵蒂冈没有正式外交关系，但中梵在2018年签署关于主教任命的临时性协议，中方于2020年宣布协议延期两年，协议细节未对外公布，路透社早前报导，在此协议下，教宗有最终主教任命权。

梵蒂冈官网至此尚没有关于此次中国天主教全国代表会议以及新宗教官员当选消息报道。