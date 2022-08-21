旱情严重

中国长江流域旱情不止 246万人供水受影响

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Le lit d'une rivière desséchée le long du fleuve Yangtsé, dans la province de Jiangxi, au centre de la Chine, le 19 août 2022.
Le lit d'une rivière desséchée le long du fleuve Yangtsé, dans la province de Jiangxi, au centre de la Chine, le 19 août 2022. © STR / AFP
作者： 法广
3 分钟

7月以来，长江流域大部分地区持续高温少雨，降雨量较常年同期偏少4.5成，中国官方指未来几天旱情仍将持续，截至目前，已有3299万亩耕地受旱，246万人供水受到影响。

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综合央视等陆媒21日报导，据中国水利部最新数据，今年以来，受西太平洋副热带高压影响，长江流域内主要河湖来水明显偏少，水位显著偏低，出现多年同期少见的干旱灾害。

截至目前，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等9个省（市）耕地受旱面积3299万亩，246万人、35万头大牲畜因旱供水受到影响。

水利部水旱灾害防御司抗旱处处长杨光表示，水利部门提早谋划，前期抢抓水库蓄水，在发生严重气象乾旱的情况下，长江流域受旱省市水库蓄水总量目前与常年同期基本持平，为抗旱储备了水源。

据指出，针对旱情持续发展的形势，特别是当前水稻等秋粮作物处于生长关键期、需水量大，水利部自16日起开始实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，调度以三峡为核心的长江上游水库群、洞庭湖水库群和鄱阳湖水库群，已累计向下游补水9.8亿立方米。

水利部水文首席预报员胡健伟说，预计未来几天长江流域降水、来水总体仍将偏少，旱情仍将持续。后期随着秋雨的到来，长江上游的旱情将逐步得到缓解；但中下游地区安徽、湖北、湖南、江西等地旱情形势不乐观。

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