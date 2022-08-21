中国长江流域旱情不止 246万人供水受影响

旱情严重

7月以来，长江流域大部分地区持续高温少雨，降雨量较常年同期偏少4.5成，中国官方指未来几天旱情仍将持续，截至目前，已有3299万亩耕地受旱，246万人供水受到影响。

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综合央视等陆媒21日报导，据中国水利部最新数据，今年以来，受西太平洋副热带高压影响，长江流域内主要河湖来水明显偏少，水位显著偏低，出现多年同期少见的干旱灾害。

截至目前，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等9个省（市）耕地受旱面积3299万亩，246万人、35万头大牲畜因旱供水受到影响。

水利部水旱灾害防御司抗旱处处长杨光表示，水利部门提早谋划，前期抢抓水库蓄水，在发生严重气象乾旱的情况下，长江流域受旱省市水库蓄水总量目前与常年同期基本持平，为抗旱储备了水源。

据指出，针对旱情持续发展的形势，特别是当前水稻等秋粮作物处于生长关键期、需水量大，水利部自16日起开始实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，调度以三峡为核心的长江上游水库群、洞庭湖水库群和鄱阳湖水库群，已累计向下游补水9.8亿立方米。

水利部水文首席预报员胡健伟说，预计未来几天长江流域降水、来水总体仍将偏少，旱情仍将持续。后期随着秋雨的到来，长江上游的旱情将逐步得到缓解；但中下游地区安徽、湖北、湖南、江西等地旱情形势不乐观。