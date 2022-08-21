台海紧张局势升高下 菲律宾如何选边？

菲律宾

台海紧张局势升高下，菲律宾国安顾问卡罗斯说，马尼拉不能在美中强权间选边站。美中两国官员和国会议员则接连拜会菲律宾总统小马科斯，希望强化双边关系，争取马尼拉支持。

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中央社报道：美国联邦众议院议长裴洛西8月初访问台湾，中国随后在台湾周边展开实弹军演，台海紧张情势升级。菲律宾外交部8月4日表示，马尼拉对台湾海峡日益紧张的局势感到忧虑。 菲律宾坚持一个中国政策。敦促相关各方保持克制，以外交和对话解决分歧。

菲律宾国家安全顾问卡罗斯（Clarita Carlos）8月6日说，马尼拉不能在美中两国间选边站。 「我们的国家利益是从我们跟中国和美国的关系中，获得我们所能得到的任何好处」。

马尼拉与华盛顿1951年签署共同防御条约，承诺任一方本土或在太平洋辖区的岛屿领土、军队、公务船舶或飞机遭武力攻击时，双方将共同采取行动应对危险。

最近，美国国务卿布林肯到访，马基率领的美国国会访问团和中国驻菲大使黄溪连等人近日也接连拜会小马科斯，菲方也努力维系与美中关系。

小马科斯18日接见黄溪连时说，他期待进一步强化中菲关系，造福两国人民。他6日会见布林肯时表示，近来台海局势动荡，「正说明美菲关系的重要性。面对我们看到的局势变化，我希望我们能持续发展这项关系」。

但菲律宾媒体纷纷邀请学者分析情势发展及马尼拉当局因应之道。

有学者主张菲律宾应放弃菲美相关盟约，以免卷入美中冲突；有学者表示美中终将爆发冲突，马尼拉充实军备的同时应避免选边站；也有学者认为，美中相争下，马尼拉只能当个被动的旁观者，最终将不得不与华府同盟。

菲律宾大学迪里曼分校（UP Diliman）国际关系助理教授葛洛瑞亚（Enrico Gloria）接受新闻网站Rappler访问时说，1975年菲中建交联合公报载明：菲律宾政府承认中华人民共和国政府为中国唯一合法政府。从菲律宾的角度看来，建交公报措辞是为了求取平衡；现阶段来说，审视或修改一个中国政策并不符合菲国国家利益。

新加坡「海峡时报」（The Straits Times）全球特派员林洸耀接受ABS-CBN新闻台访问表示，对马尼拉来说，为防范情势恶化，首先须考虑如何将所有菲律宾劳工撤离台湾。

他认为，小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）与中国有48年友谊。 「多少国家领导人跟中国有近50年友谊？我们处于独特的地位，可以说服他们在即将爆发冲突前放弃（动武）」。

菲律宾德拉萨大学（De La Salle University）国际研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）认为，北京希望透过近来举措迫使华府在台海情势发展下退缩。但华府一旦退缩，将终结美国身为主要区域安全保障者和离岸战略制衡者的角色，损害它对抗中国的信誉。

狄卡斯楚告诉中央社，北京希望通过实弹演练使华盛顿反应过度或放弃对台海危机做出回应，但美国仅在区域部署航空母舰雷根号（USS Ronald Reagan）打击群和潜舰等军力，使中国盘算落空。预计北京将「等待另一场危机被制造出来」，再迫使美国陷入进退两难境地。马尼拉期望尽可能避免这种情况，「因为我们会被夹在中间」，北京则希望确保菲律宾中立。 「但我们做不到，我们跟美国有共同防御条约（MDT）。我们必须考虑在台湾的16万菲律宾海外劳工（目前约14.56万人）。我们必须想到，菲律宾最近的邻居实际上是台湾而非中国」。

菲律宾智库「国际发展与安全合作组织」（IDSC）主任卡贝萨（Chester Cabalza）认为，面对当前局势，菲律宾须强化军力，因为「我们的目标是不在（美中）两者间做选择」。不过，若「最糟情况发生」，北京以武力夺取台湾，中国将成为菲国最近的邻居，而且「菲律宾将自动成为缓冲区」，加上菲中两国仍存在领土争议，这就是马尼拉仍与华府保持盟友关系的原因。