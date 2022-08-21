哥伦比亚新总统希望该国军队为“和平”而战

哥伦比亚/政治

8月20日星期六，在哥伦比亚为军队新的指挥官举行的正式就职仪式上，总统佩特罗表示：在经过多年的“自相残杀”暴力事件之后，哥伦比亚军队的使命应为“建设和平”，并成为一支和平的军队。总统佩特罗于今年6月当选，8月7日宣誓就职，是该国历史上第一位左翼总统。

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哥伦比亚新任陆军司令及海陆空三军指挥官的就职仪式星期六在波哥大一所军事学校举行。刚刚当选总统的佩特罗在新任命的国防部长的陪同下，出席了就职典礼并发表讲话指出：应该反思选举的意义，民众通过选举传递的一个共同信息是：支持变革。经过“数十年的屠杀”，在“一场自相残杀的战争中相互残害，永无休止的暴力”。。。“变革，意味着摆脱这场永久的战争并建立和平，这才是人民的心声”。

佩特罗总统强调：对军队而言，并不简单地是用一位指挥官取代另一位指挥官。军队不仅要为战争做准备，也要为和平做准备，最终成为一支和平的军队。

现年62岁的新总统佩特罗，曾在1980年代为极左城市游击队的成员，并与哥伦比亚军队展开过艰苦战斗。

佩特罗在就职出任新总统之后，于8月12日任命了包括警察在内的整个军事指挥部，强调：军队的使命是“减少暴力和犯罪，并加大对人权和公共自由的尊重”。

在与哥伦比亚游击队进行了持续60多年的冲突后，哥伦比亚军队目前仍在与在该国各省活动的多个武装团体继续较量，该国军队受到民众的广泛支持。

但也有一些丑闻玷污了军队的声誉如：与嗜血的准军事组织结盟，与该国最大的贩毒团伙哥尔夫家族（Clan del Golfo）关系不清，以及在2002至2008年间，错误地处决了6000多名被视为游击队员的平民等。