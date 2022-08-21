批“大撒币” 孙文广被人间蒸发4年 知情者称已离世而当局仍封锁消息

中国/孙文广去世

中国自由派退休学者孙文广2018年8月1日晚间在济南家中接受美国之音中文节目电话连线访谈时，被管区员警破门而入并打断发言，之后在连线尚未结束下被员警带走。

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据中央社今天报道称，美国之音中文网今天称，87岁的孙文广很可能去年已在秘密关押中病逝，但当局至今未对外公布消息。

孙文广是山东大学退休教授。2018年8月1日，他在家中接受美国之音电视节目连线时，批评中共总书记习近平的“撒币外交”不得人心，结果被中国公安强行打断现场电话访谈带走，至今失踪4年。

报道引述知情人士说，被济南国保（政治安全保卫）长期关押的孙文广去年8月中旬病危，9月去世。他的妻子曾到场料理后事，在香港居住工作的独生女则未前往奔丧。

美国之音日前发电邮向孙文广的女儿询问，但至发稿前仍未得到回复。

美国之音致电山东大学离退休工作处副处长室，接电话者自称是外来值班人员，知道孙文广这个人，但不肯回答孙教授是否仍然在世的问题。

中国当局至今对孙文广去世的消息既不证实，也未澄清，外交部新闻司发言人室没有回复媒体多次的电邮求证问询。

据报道，人权活动人士认为，中共当局惧怕这位异议人士的影响力，刻意隐瞒他在秘密关押中去世的真相。

在英国的维权人士王剑虹几个月前就在社群平台推特（Twitter）上发布孙文广过世的消息，她质问当局未公布死因、死亡日期以及是否已经安葬等讯息。她引述一名山东维权人士说，国保曾表示当局不公布孙文广去世的主要原因是维稳需要，因为害怕人们悼念和纪念这位宁死不屈的“零八宪章”签署人、异议人士和人权捍卫者。