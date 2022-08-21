《金融时报》：北京施压未果 台湾本周再迎美国会访团

台湾再迎美国会访团

中央社转引英国《金融时报》报导，无视北京施压，除了22日有日本跨党派议员访问台湾，当周周末台湾还将迎接一个美国国会访问团，这也是本月第3个美国国会访台团。

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对此，外交部表示，政府一向欢迎美国国会议员访台，如果有进一步消息，外交部将适时对外说明。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2至3日率团访台，北京至今持续借故在台湾周边举行军事演训，并向各国政府和国会加强施压，企图阻挠各国政要访台。

七大工业国集团（G7）成员国及欧盟外长3日即发布联合声明，指出各国议员在国际间旅行、访问符合常规和惯例；北京以相关访问为借口在台湾海峡发动具侵略性的军事行动，毫无正当性。

佩洛西访台后，美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基（Ed Markey）14日也率团抵台进行2天访问，中方再度宣布在台湾周边举行军演。若《金融时报》（Financial Times）20日的报导属实，这意味中共的文攻武吓未能阻挡美国政要接续访台、北京未能彻底孤立台湾。

曾在驻美国代表处担任政治组组长的赵怡翔说，中国企图吓阻各国政要访台，但失败了。

日本国会友台团体“日华议员恳谈会”会长古屋圭司、日华恳事务局长木原稔将于22日访问台湾。《金融时报》指出，日本政府未对此表示关切，但担忧台海情势紧张恐影响日中关系的微妙平衡。

一名日本高阶官员表示，今年是日中建交50周年，政府感受到来自企业界的压力；另一方面，日本外交官也倾向维持对中关系稳定。从这个角度来说，日本政府不宜“鼓励”议员访台。

日本是最强烈谴责中共近日军演的美国盟友之一，尤其是因为共军在军演期间发射的导弹有5枚落入日本专属经济海域。

不过，日本首相岸田文雄同时强调日中必须保持对话。国家安全保障局长秋叶刚男17日与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在天津举行约7小时会谈，触及台湾、北韩、乌克兰。

台湾方面，外交部16日表示，美国国会议员访台行之有年，今年以来已累计19名国会议员访台。“金融时报”指出，今年以来，已有14个非邦交国政府或国会代表团访问台湾。