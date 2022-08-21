马斯克为中国官媒撰文遭批过于讨好

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美国电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）为中国官方主办刊物撰文，这个举动惹来批评，直指其为网络审查主管机关所办刊物写文章，这是为了商业利益过度示好的表现。

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据中央社今天报道称，马斯克（Elon Musk）接受中国国家互联网信息办公室辖下刊物“中国网信”杂志邀稿，以“相信科技创造美好未来”为题撰文，内容谈论科技发展和未来生活，强调干净能源、机器人、人工智能、太空探索等领域。他在这篇将近3000字文章中提到，“在能源革新事业中，中国企业将是不可忽视的力量”。

这篇撰文让马斯克惹来负面舆论，抨击他以“言论自由绝对主义者”（free speech absolutist）自居，却为中国网络主管机关所办刊物撰文。报道引述美国之音（VOA）20日消息，中国事务专家、“北京之春”荣誉主编胡平表示，这个撰文举动非常不妥，中国网信办就是反乌托邦小说“1984”里面的“真理部”，为其撰文就是对这个机构职能的认可。

美国外交政策协会（American Foreign Policy Council）研究员索博利克（Michael Sobolik）在推特上说，“对于一个经常谈论言论自由问题的人来说，（马斯克）与北京的审查者走得太近了。”

德国外交关系理事会（DGAP）技术与全球事务负责人巴克（Tyson Barker）指出，看来马斯克是在试图讨好北京当局，因为当局可以把网络安全作为限制特斯拉市场准入的手段，迫使特斯拉在中国加强本地数据管理。

该报道引述美国时事评论员章家敦认为，中国网信办希望借由马斯克的文章增加其网络审查制度合法性，他们是网络审查者，马斯克不应该为中国网信办辖下杂志撰稿。章家敦说，马斯克涉足中国市场从一开始就存在问题，中国对马斯克的影响力可能进一步深入到包括其经营的私营卫星发射服务SpaceX等美国科技领域。美国国会应该审视马斯克与中国的关系，人们担心北京将利用其对特斯拉的影响力获取讯息或影响马斯克在SpaceX上的决定。