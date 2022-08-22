为支持经济中国央行宣布再次降息

中国央行降息

房地产危机令急剧放缓的中国经济雪上加霜，在宣布对几项关键利率采取降息一周之后，周一中国央行再次宣布下调两项基准利率，一年期贷款市场报价利率（LPR）从目前的3.70%降至3.65%，这一利率是银行提供给企业和家庭的最优惠利率的基准，而作为抵押贷款基准的五年期报价利率从4.45%降至4.3%。

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法新社指出，这两种利率现在都处于历史低点。一年期的最优惠贷款利率LPR最近一次降息是在1月份，五年期的LPR最近一次降息是在5月。降息措施应该是为了鼓励银行以较低的利率发放更多的贷款，进而应该能支持经济活动。

在2020年第一波疫情之后，曾是中国经济复苏引擎的房地产业目前正在经受打击，许多房地产集团的现金流正在耗尽，其中包括该行业的头号企业恒大集团。恒大糟糕的财务状况正在给其竞争对手造成损失，买家也越来越不愿意投资房地产。

由于财力削弱，一些房地产集团很难保证自己的施工进度，按时交房。因此，越来越多的愤怒房主拒绝支付每月的按揭，这可能会使房地产行业的情况进一步恶化。

此外，新冠疫情的反弹使经济现状变得更加复杂，清零封城措施也导致工厂和企业被封、或是突然停业，严重影响商业运作。

在这一背景下，中国7月份公布的经济指数令人失望，第二季度经济增长崩溃，同比增长仅仅增加了0.4%。这是自2020年以来，中国国内生产总值（GDP）的最差的季度表现。

为了支持经济，北京周一出人意料地降低了几个关键性利率：针对银行的七天和一年期再融资利率（Repo）。中国政府已经设定今年的GDP增长 "约5.5%"的目标，但许多经济学家怀疑这一目标能否实现。

在央行宣布进一步降息之后，中国股市周一开盘还是应声下跌，不过幅度不大。

香港跌幅最大，在早盘交易中，恒生指数下跌了1.01%，为19,572.42点。上海综合指数也下跌0.26%，至3,249.70点，而深圳则下跌0.29%，至2,201.48点。