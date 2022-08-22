印度担心有间谍活动的中国测量船离开斯里兰卡港口

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印度和美国担心从事间谍活动的中国测量船在停靠斯里兰卡汉班托塔港一周后今天周一离开。

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中国航天远洋测量船“远望5号”于8月16日停靠在斯里兰卡的汉班托塔港，今天周一启程离开，返回中国江阴港。

法新社指出这艘中国船只载有400多人,原定8月11日在斯里兰卡的科伦坡港口停靠,但是受到印度的强烈抗议, 随后经过密集外交, 斯里兰卡决定授权该船停靠在该国汉班托塔港至本月22日, 并承诺主要目的是装载补给物资，不会在斯里兰卡相关水域进行任何研究活动。

这艘中国航天远洋测量船“远望5号”在斯里兰卡专属经济区保持其自动识别系统。

中国方面称该船是进行科学研究探测, 但是印度新闻18频道（CNN-News18）报道认为：“远望5号”是中国最新一代的太空跟踪船，也可以用于监视卫星、火箭和洲际弹道导弹的发射，因此也可被称为“间谍船”。

美国也对“远望5号”的活动表示关注。

北京上周二表示中国航天远洋测量船“远望5号”的探测活动符合国际法和国际惯例。

印度担心中国在斯里兰卡的影响力日趋加大，特别是多年来，斯里兰卡因开发大型基础设施项目而欠下北京巨额债务,中国是斯里兰卡最大的债权国拥有10 %外债。

斯里兰卡于2017年，因无力偿还与北京签订的用于建造汉班托塔港的14亿美元债款，而被迫将港口割让给一家中国公司经营，为期99年。