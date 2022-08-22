听民意也要「清一色」？ 李家超地区咨询只有建制派获邀 民主派未见出席

香港，民主，政治

为10月发表的首份《施政报告》作准备，香港特首李家超率领一众高官出席首场地区咨询会，约百名地区人士出席，当中全为建制派或港府委任地区人士，至于一度被民主派人士占据大多数议席的区议会，虽是就地区福祉悠关事宜向港府提交意见的区域组织，成员却未见出席。李家超在直播中直言，咨询会的意见，与政府想法及方向「差唔多完全一致，收获好好」。但资深传媒人李锦洪表示，咨询应聆听不同持份者的意见，尤其是反对声音。

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自北京政府完善香港的选举制度后，立法会90名议员中，至少89人是「清一色」的建制派及「爱国人士」，会内政党已与李家超就《施政报告》交流，而未有参选的民主党，虽公开呼吁与李交流，但至今未获积极响应。

至于理应是港府了解地区民意主要工具的区议会，在2019年选举中，被388名民主派人士取得86%议席，惹来北京震怒，有意削减其地区民意代表功能，除在「完善」选举制度时将之剔除于选举委员会之外，更要求已由市民选出的区议员宣誓，在三百多名区议员去年拒绝宣誓或被政府褫夺资格后，民主派成了区议会少数派，只拥有52席；而建制派则变成多数派，悬空的三百多席至今未作补选，使个别区议会难以运作。而在是次咨询会中，发言者有建制派的前区议员，反而现届的民主派匿议员未有获邀，当中包括本身属公民党的荃湾区议会主席陈琬琛和民主党的沙田区议会副主席冼卓岚。

《施政报告》的公众咨询在7月底展开，至今已进行十场咨询，上周末(20日)的咨询会，是首场地区咨询会，在新界区的荃湾举行。与以往不同，这次地区咨询会未有公开让市民自由参与，甚至是由民意机构随机抽样参与者也付诸阙如，而是由港府邀请，主要为各区的分区委员会、扑灭罪行委员会和防火委员会成员，现场未见民主派区议员。至于本周六举行的第二场地区咨询会会否有民主派区议员到场，当局只表示，届时会邀请港岛和九龙地区代表出席。

与前特首林郑月娥单枪匹马出席地区咨询会不同，李家超出席这场首场地区咨询会时，率领三司及八名局长共十二名政治问责官员出席，当中包括环境、运输、发展、房屋、教育创新科技、民政、劳工及福利等政策局的局长。

根据电视台的直播，三十多名发言者关注房屋、通关和人才流失等问题，李家超回应人才问题时称，须更主动和创新地吸引人才，特别是在创科、医疗等范围，而在人才出现断层的行业，有可能要考虑输入海外人才，惟需平衡本地人员权益。

对于咨询会未有邀请民主派，资深传媒人李锦洪在网上节目表示，咨询会应听取不同持份者声音，尤其是反对声音，因为这才能发现政府忽略的问题。他强调，尖锐问题不一定是对抗性意见，而是找出政策病源，但现在的咨询会只沦为「走过场」。

他又说，李家超声称要开新篇章，若此，便应有所突破，例如先由教育、社会福利等较为中性的范围开始，听取不同意见，逐步予人「松绑」的感觉，否则便会把自己规限在「小圈子」中。