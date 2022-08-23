中国大外宣又一造假力作：「春，又见香港」 讹称在「布拉格影展」获奖

香港/政治

歌颂中国政府是一个仁慈统治者的纪录片《春，又见香港》（Spring, Seeing Hong Kong Again）近日引起关注，但并非因为它的艺术高度，而是它的「伪术」高度，有传媒监察计划发现，该片宣传资料中标明该片获得最佳纪录片奖项的「布拉格电影节」根本不存在，而声称参展法国康城(又译戛纳)电影节，其实只是在付费即可放映的「康城电影市场展」上播放。至于制作团队和访谈内容亦是疑点处处，为原应唱好中国的大外宣，再次弄巧成拙。

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由香港大学新闻及传媒研究中心创立、现为独立的「中国传媒研究计划」日前以《唱坏中国故事》(Telling China’s Story, Poorly)为题发表调查报道，指今年5月，一套名为《春，又见香港》在康城上映，与引起中国不满、同情2019年反修例运动示威者的《时代革命》不同，片长25分钟的《春》片，访问的「市民」均透露对运动的不满，他们口中的中国政府，并非专制压迫者，而是帮助香港从政治乱象和武汉肺炎疫情中复元的仁慈统治者；而「粤港澳大湾区」计划将有助香港繁荣，调子与中港官方立场雷同。

问题是纪录片的数据。纪录片团队曾在6月1日发布新闻稿，声称该片在康城影展(又称戛纳电影节)播映后，「观众鼓掌三分钟，有人热烈讨论影片，表示感到震撼，对香港的印象焕然一新」。不过，该计划发现，《春》片并非如《时代革命》般在主会场播映，而是在付费即可放映的「康城电影市场展」（Marché du Film）上播放。

另外，宣传稿又说，该片荣获「布拉格电影节」最佳纪录片奖项，甚至为观众加映。然而，捷克媒体Denik N和自称是香港电影工作者的”K Tse”在推特发帖，指「布拉格电影节」根本不存在，而该片放映时也只有两人入场，宣传照还是从图片库中选取。”K Tse”直指，「大外宣机器已经动起来了」。

该计划的深入挖掘后更发现，该片不仅未说明制作公司，连制作班底也都是难以查找的「外国姓名」人士；即使确有其人，当事人也予以否认。例如声称摄制《春》片的法国籍导演列李佛瑞（Benoit Lelievre）究竟参与该片制作多少实属疑问，因为他曾在脸书表示，自2019年底离开中国后，便再也没有回去。对于传媒的查问，他亦一概拒绝回复；随后更悄悄删除社交平台「领英」（LinkedIn）上与纪录片宣传品的合照。至于疑似真正是《春》片导演的金华青或其工作室，则否认有参与该片，但又说有些「联系」，包括数部类似的电影，却又不愿说明。至于名列该片顾问的瑞士一个电影节资深业界人士Jasmin Bašić则表明，根本不知道《春》片的存在，但她有为金华青另一部电影《绛红森林》(Dark Red Forest)当顾问，但该片在2019年时仍未完成。

《春，又见香港》的宣传品指是法籍导演作品，但导演删图和帖文，惹人疑窦2022年8月23日 © 麦燕庭提供

主责是次调查报道的荷兰籍独立记者宋楷文（Kevin Schoenmakers）在文中抽出整个大外宣的「一条龙」服务，由制作团队、宣传、参展都有，但亦有令人怀疑和造假成分。宋楷文指出，这类电影有些甚少或全

无机会让外国观众看到，可能制作这些电影的，只是部分中央或地方政府官员想拿着「获奖」影片去告诉上司：已为建立中国美好形象做好工作。

他又说，与外国机构或奖项拉上关系亦是「外宣内宣化」的一部分，但却符合中国主席习近平「说好中国故事」的口胃，但问题是，这些中国有份操作的宣传，往往会弄巧成拙。