中国高温干旱引发缺电 上海等南方城市限电

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中国高温干旱引发南方城市限电范围扩大，四川省启动最高限电措施，影响工业生产，上海官方罕见宣布限电，外滩知名灯光今明两天暂停照明。

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中国南方城市入夏以来持续出现高温干旱天气，加上7，8月份长江流域降雨偏低，导致长江水位持续下降，水力发电不足，引发中国南方和沿海地区电力供应紧张。

中国南方多个省份包括江苏，浙江等面临电力供应紧张，影响工业生产和民生用电。

上海市政府罕见通告暂停部分景观照明，包括黄浦江沿岸外滩，小陆家嘴地区等的景观照明，从周日晚间开始暂停两天。

重庆持续高温为了应对供电短缺，该城市的商业中心只能从下午四点到晚九点营业。

同样四川省7月以来高温持续，降水量最少，导致电力供应不足。四川省启动最高电力限度措施，对企业，工厂等限制供电，或者进行轮流供电，目前该限电措施已经扩大，所有工业电力用户停产用电延续到8月25日。

四川设有中国两大动力用电池企业，如果限电时间过长，会导致电池企业停产，从而影响整个新能源汽车生产链。

同样丰田汽车在此设厂生产零部件，如果停电持续也会影响全球汽车零部件的供应。