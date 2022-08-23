习近平李克强致电慰问岸田文雄感染新冠

日本/新冠病毒

8月22日，中国国家主席习近平致电日本首相岸田文雄，就岸田文雄感染新冠病毒致以慰问。习近平表示，得知岸田首相感染新冠病毒，我谨向你表示诚挚问候，望你早日康复。今年是中日邦交正常化50周年，我愿同你一道，推动构建契合新时代要求的中日关系。

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同日，国务院总理李克强致电岸田文雄表示慰问。

日本内阁官房长官松野博一在23日的记者会上表示，感染新型冠状病毒的岸田文雄首相收到中国国家主席习近平和李克强总理的慰问电，有利于加强两国领导人之间的信赖关系。

岸田首相8月15日午后开始放暑假，此前在静冈县的旅馆与家人一同静养等，19日回到东京，20日晚上出现轻微发烧和咳嗽等症状，21日通过PCR检测确认阳性。

由于症状轻微，岸田首相很快康复，从22日起，结束了为期约1周的暑假后恢复办公，但是仍为在线办公，据称，22日早上他已退烧至平常体温，在进行疗养的公邸和官邸之间连线，与阁僚和中央政府部门干部等接洽。

8月22日，与内阁官房长官松野博一、法务大臣叶梨康弘和国家安全局局长秋叶刚男举行了多次会晤。岸田强调称：“在国内外课题堆积如山的情况下，虽然是远程办公，但我将尽全力不耽误国政”。

22日晚，岸田首相以在线形式回应了媒体的采访，在谈到自己的健康状况时岸田文雄说：“我有点咳嗽，但我的体温已经恢复正常，恢复了正常的生活。”“我将在休养期间继续远程工作。我还将在线参加内阁会议。”

由于岸田感染新冠，他预定在8月下旬访问非洲和中东的计划被迫取消，现在日本政府正在安排岸田首相线上参加将于27日起在突尼斯举行的第八届非洲发展国际会议（TICAD8）及相关活动。