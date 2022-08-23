黎智英否认勾结外国罪 前苹果6高层拟认罪

香港/司法

被控串谋勾结外国势力罪和煽动罪的壹传媒创办人黎智英与集团旗下三间公司表明，否认控罪，将尽快排期由三名国安法指定法官审讯，不按常规由陪审团处理。同案被控的另外六名前《苹果日报》高层和主笔则打算认罪，在黎智英案审结后作出判决。

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高等法院昨(22日)就黎智英等否认控罪的四名被告进行案件管理聆讯，三名国安法指定法官杜丽冰、李素兰和李运腾开始时即表明，收到传媒申请，批准撤销案件的报道限制，并透露壹传媒前行政总裁张剑虹、副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗、主笔冯伟光和杨清奇等六人打算承认控罪，法庭拟于黎案开审前一、两天为六人处理认罪答辩。

勾结外国势力罪指被告于2020年7月1日至去年6月24日期间，在香港串谋其他人请求外国或者境外机构对中国或香港进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。至于煽动罪，则指他们于2019年4月至去年6月24日在香港与其他人串谋刊印、发布煽动民众离叛中国或香港政府等性质的刊物。

代表控方的署理副刑事检控专员周天行指出，黎智英就多项议题提出抗辩，包括《港区国安法》第29条，即勾结外国势力罪的控罪元素，以及煽动罪的宪法争议，预料审期为期三十天。辩方大律师同意，在高院案件优先处理和控罪严重的情况下，若法庭排期12月审讯，辩方可迁就法庭日志。

另外，代表三间被告公司的大律师庭上透露，公司资金虽已冻结，但保安局早前已批准提取公司资金以支付法律费用。三间被控及可认控罪的公司分别是苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司。