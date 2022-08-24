中国今起恢复已停2.5年的APEC客和留学生入境 约四百港生须港府协助回陆开学

香港/防疫

随着疫情放缓，中国重新让停了近两年半的外国留学生和商务人士入境，英美日等至少14个国家的中国领事馆宣布，今(24日)天起，持有效学习类居留许可的外国留学生，以及持有效亚太经济合作组织(APEC)商务旅行卡人员可入境中国，毋须另行申领签证。相关使领馆同时公布，会重新办理因疫情而停止近两年半的长期留学人员X1字签证申请。不过，针对入境人士的「7天集中隔离及3天居家健康监测」等防疫要求不变。

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已在官方网站和微信号上发布上述消息的，有中国驻美国、日本、英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、新加坡、泰国、马来西亚、墨西哥、尼泊尔、印度尼西亚、土耳其、巴基斯坦等大使馆。而《环球时报》则引述深圳第三人民医院院长卢洪洲报道，欢迎留学生赴华并不意味中国放松疫情防控措施或放弃动态清零方针，他相信短期内不太可能缩短入境人员「7+3」的隔离检疫时间。

中国自2020年3月下旬起，暂停外国留学生及持APEC商务旅行卡人员入境，其后允许持有效工作签证或家庭团聚居留许可的外国人入境。

香港方面，在中国内地就读的高等院校学生，面对的，是因未能预订检疫酒店和机票而无法成行的问题，当局经多日商讨后，与内地达成共识，把香港学生纳入粤港陆路口岸「人文关怀通道」，增加他们获得前往深圳或珠海名额的机会，并调动隔离酒店和增加来往香港及内地城市的航班，让港生优先订票。

教育局副秘书长李忠善表示，新便利措施昨日开始设立后，截至今早7时，已收到391名学生登记。他在电台节目中又说，昨日收到的101宗申请中，八成半学生计划经陆路到中国，余下一成半乘坐飞机，主要目的地是广东，其次是福建和北京。

对于现时仍未能成行的学生，由于中国实施「7+3」检疫隔离，相信已无法如期开学，不过，中国有关院校已承诺，会采取灵活措施，保留学生入学资格，以及作出网上学习安排。

英国方面，中国驻当地使领馆在本月31日和9月2日为留学生安排两班包机，分别于曼彻斯特和伦敦起飞。