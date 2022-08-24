台湾国民党主席向海协会会长表达对大陆军演的不满与忧虑

政治

台湾国民党副主席夏立言24日晚与中国大陆海协会长张志军餐叙，席间夏立言传达了对军演的不满及忧虑。

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中央社报道，台湾国民党晚间的新闻稿指出，夏立言表示，既然要反映台湾民意，就必须直言不讳，而第一要务就是传达台湾民众对于中国大陆军方在台湾周边海域连日军演的不满与忧虑。再加上接踵而来的农产品检验检疫问题、暂停输入若干产品、ECFA早收清单可能遭取消的传言等，更是影响广大的农渔民与中小企业的生计。

席间双方就台湾民众和在陆台商台胞所关心的军演问题、农产品检验检疫问题、两岸经济合作框架协议（ECFA）早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。

此外，这几天在各地座谈都提到的两岸航点不足、恢复小三通以及各种陈情与问题，夏立言也一一向张志军说明，并建议两岸应尽速沟通以恢复两岸民间正常交流，便利两岸民众的民生日常，确保台商及台湾居民的权益，协助获得合理解决。

夏立言也说，两岸僵局短期内难以解决，但他认为目前比较重要的，是要尽量避免两岸的政治对立波及经贸和社会领域，同时也应要让两岸过去签署多项协议的机制和精神能够继续运作与落实，来保障两岸的经贸合作交流能够持续正向发展。

中央社报道，张志军表示，当前台海形势陷入紧张动荡，「我们采取的相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击『台独分裂和外来干涉』的正义之举」。面对复杂形势，要坚定「坚持九二共识、反对台独」的共同政治基础，加强交流沟通，共同维护台海和平稳定，造福两岸民众。

中国国台办新闻稿指出，张志军24日在江苏昆山会见了来访的中国国民党副主席夏立言一行。两人是老朋友，都曾担任双方两岸事务主管部门负责人，曾共同参与推动两岸关系和平发展。张志军和夏立言会面，就当前两岸关系等交换了看法。