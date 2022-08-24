汪洋促天主教自觉抵御境外势力渗透 深入推进宗教中国化

中国/政治

中国政协主席汪洋会见中国天主教爱国会和天主教主教团(统称「一会一团」)新一届领导班子成员时，要求新班子自觉抵御境外势力渗透，同时要运用中国文化「阐释和研究」教义，深入推进天主教中国化，并努力培养教职人员队伍，确保天主教领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中，更要从严治教。

广告 继续浏览后续

在西方社会被指围堵中国之际，中共总书记习近平上月底在统战工作会议上表明，统战任务已发生「某些重大变化」，要坚持及发展好中国「新型政党制度」和「宗教中国化方向」。而汪洋23日在北京会见天主教「一会一团」新一届领导班子成员时，强调天主教界要认真学习中央统战工作会议和习近平的相关重要思想论述。

根据新华社报道，汪洋「殷切希望」新一届「一会一团」要坚定拥护中共领导，推动天主教更好与社会主义社会相适应。要自觉抵御境外势力渗透，坚决维护中家主权、安全和发展利益。要运用中国文化、语言和表达方式「阐释和研究」教义经典，深入推进中国天主教中国化。

他续称，新一届领导班子要加强人才队伍建设，努力培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的教职人员队伍，壮大爱国力量，确保天主教领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中。另外亦要全面推动从严治教。

中国国务院2018年发表的《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书，当中已订明，须坚持宗教中国化方向，又强调要制止非法宗教活动和抵御境外势力利用宗教进行渗透。当时有广州牧师向传媒表示，宗教中国化就是要让所有宗教为中国政府服务，即改变宗教的基本教义，令到宗教不能生存发展，扼杀民众的信仰自由。