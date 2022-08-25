中国持续大旱 电荒水荒 重庆深圳高温下拥挤测核酸

中国大旱/测核酸

中国今夏持续炎热干旱，创纪录的高温从西藏延烧到东南沿海，一半地区遭受旱灾。当数亿人在高热中煎熬之际，一些城市出现千百万居民冒高温拥挤测核酸的奇景。

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据法新社8月25日引述中国官方数据报道说，今夏创纪录的高温使西藏也缺水，中国一半地区正在遭受不同程度的旱灾。自1961年有气象记录以来，中国从未经历过如此炎热的夏天，这种情况在热浪的持续时间和范围上都是前所未有的。

几个主要城市记录了其历史上最热的日子，西南部的温度高达45℃。中国最大的河流长江，以及许多河流都严重干涸。

旱灾影响到整个国家，从西藏南部延伸到中国经济中心地带的东部沿海。这一广阔地区的总人口超过3.7亿。

水坝提供水源的河流干涸迫使当局在当地限制供应电力，而此时，居民正需要打开空调保持凉爽。

深圳10万人做核酸

另据网络消息和照片，重庆和深圳出现大批民众在高温中排队拥挤做核酸的场面。据网民说，不知道什么原因，大家的手机突然出现黄码。

据《上报》25日报道说，中国的清零政策下，没有“绿码”的民众行动受限。而地方政府也可能突然将市民转黄码或橙码，强制做核酸检测（PCR）。微博24日传出深圳科兴科学园10万人出行码突然变「黄码」，一定要做核酸检测才能出科学园区。由于台风已近，许多核酸点下午提前关闭，大排长龙做筛检的场面十分惊人。另外，在重庆，上千万市民24日全转橙码，高温下民众排队等候检测。