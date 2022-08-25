帛琉副总统席妩杜后天率团访台

台湾/政治

从美国众议院议长佩洛西访台之后，访问台湾的外国政治人物络绎于途。台湾外交部今天宣布，帛琉共和国副总统席妩杜（J. Uduch Sengebau Senior）应台湾政府邀请，将于27日至31日率团访问台湾。另，台湾12个友邦驻联合国常任代表23日也发表一份联合声明，就中国蓄意升高对台军事威胁与危害台海和平表达严重关切。

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台湾外交部今天在例行记者会上透露，这次是帛琉副总统席妩杜上任以来首次访问台湾，期间她将晋见总统蔡英文、会晤副总统赖清德，及接受外交部长吴钊燮款宴。双方将就两国合作及共同关切议题交换意见。

席妩杜除担任帛琉副总统，还兼任司法部长，掌管司法、安全及防灾等议题，因此在台期间，她也将拜会台湾法务部、海巡署、国家科学及技术委员会、国家灾害防救中心及中央灾害应变中心，了解台湾在灾害管理上的经验。

此外，席妩杜也将视察帛琉驻台大使馆及接见帛琉在台学生，并参观顺益原住民博物馆及相关文化经济建设。

台湾外交部同时透露，台湾12个友邦的驻联合国常任代表，23日发布一份联合声明，就中国蓄意升高对台军事威胁与危害台海和平表达严重关切，并赞许台湾冷静应对中国威胁。台湾外交部对此表达诚挚感谢。

这12个台湾友邦包括：贝里斯、史瓦帝尼、危地马拉、海地、马绍尔群岛、诺鲁、帛琉、巴拉圭、圣克里斯多福及尼维斯、圣露西亚、圣文森及吐瓦鲁。

这些台湾的友邦在联合声明中重申对和平稳定的重视，共同承诺继续维护以规则为基础的国际秩序，强调「联合国宪章」揭橥维护国际和平与稳定的宗旨与原则，以及任何国际争端应以和平方式解决。

台湾外交部指出，这12个友邦呼吁联合国及国际社会，敦促中国立即停止对台军演行动及改变现状的企图，而现状就是两岸互不隶属，中国尤应遵守台湾海峡中线。

台湾外交部也再次谴责中国以武力恫吓，企图片面改变台海现状及破坏区域和平稳定的侵略行为，并说，中国的军事威吓不仅破坏既有国际秩序，也严重影响国际贸易及交通往来。

此外，台湾外交部官员也表示，中国4日对台湾发动军事演习以来，确实有部分东南亚国家派驻台湾的官员私下关切情势的发展，但他没有接到任何东南亚国家官员表达要讨论撤侨的问题。