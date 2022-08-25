香港疫情再升温 单日破七千 有议员忧国际赛事会否临门被迫取消

香港/防疫

香港武汉肺炎的单日新增感染人数近日逐步攀升，昨日更较前日大幅上升18%，达到7884宗，卫生官员不排除单日个案破1万宗，忧虑医疗系统负荷能力，称港府不排除收紧社交距离措施。部分即将举行的运动比赛首当其冲被限制参加人数，三天后的十公里锦标赛被迫取消。立法会体演界议员霍启刚质疑港府收紧参与人数的科学根据，更忧虑国际七人榄球赛等国际赛事亦会被临门施加限制而触礁，望当局弹性处理。

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香港过去一星期公布的单日感染数字均超过六千人，昨(24日)午公布的更接近八千人，较之前一日增加1230人，增幅18%，见3月中以来新高。感染人士中，变异病毒株Omicron BA.4和5占总比达40.8%，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，BA.5比例增加或是近日个案宗数呈加速趋势的原因，若按此升幅推算，香港单日个案突破万宗并非不可能，至于顶峰是多少，现时难以预测。另据政府专家按七天平均感染人数推断，香港单日新增宗数破万，可能在一星期左右出现。

根据医务卫生局方案，现阶段公共卫生设施每天可处理近1.4万宗个案，下阶段可承受近3.2万宗，医院管理局总行政经理李立业以患者入院比例维持在4%至5%推算，届时医院人手可「勉强处理」。张竹君忧虑，现时港府实行的「精准抗疫」，对医疗系统负荷的影响，不排除有机会收紧社交距离措施，但强调不会轻易作出此决定。

中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌指出，参照新加坡经验，疫情不会永远维持高位，当地新一波疫情维持了两、三个月，估计香港情况相若。

增「来港易」人数至1500 惟比赛封顶500人

在染疫人数呈加剧上升之际，港府昨日公布，即日起增加「来港易」经深圳湾入境的预约名额，由每天1000个增至1500个。根据「来港易」计划，广东省或澳门的非香港居民免，取得三天有效核酸检测阴性结果证明，便可免检疫入境香港。

但在这之前一天，港府却突然收紧公开比赛的参加人数，上限订为500人，令组织者措手不及。以下周日(28日)举行的香港十公里锦标赛为例，主办的香港田径总会周一与当局开会时，仍对活动开绿灯，但周二突接通知，指鉴于疫情升温，大幅削减包括工作人员在内的活动人数至500人，但田总主席关祺表示，单是报名参加人数已超过1000人，工作人员则有160人。基于公平原则，该会内部评估，无法继续举办活动，只好取消。

他对取消活动感到失望和无奈，亦为准备和练习多时的运动员心痛。他又说，

举办一项体育活动需要约半年时间准备，期望港府与体育界能找到新的磨合方法，以免浪费人力及财务资源。

另一个面临取消的活动是将于10月举办的维港渡海泳，香港游泳总会会长王敏超表示，以去年的渡海泳为例，单是工作人员已有700多名，当局的人数上限未有考虑实际情况；该会亦曾建议把一千多名的参加者分批出发，当局亦不同意，但该会会继续争取，若维持500人，不排除取消活动。

港府解释，「十公里锦标赛」和「维港泳」两项赛事涉及参加人数较多，加上参赛者作赛时需要脱下口罩，传播病毒的风险较高，故订定500人的上限。但其科学理据是什么，发言人没有正面回应。

立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚对港府的做法感到突然和遗憾，形容体育界是政府的伙伴，但有事便被置于尴尬位置。他担心，以港府的手法，原订11月初复办的国际七人榄球赛和渣打香港马拉松会否同样触礁。现时港府仍然准许有关活动如常举行，但如果情况有变，将打击香港的国际形象，期望港府弹性处理，避免再对比赛突然急煞车。

未来两、三个月举办的大型赛事尚有香港山路锦标赛和乐施会的毅行者，主办组织仍在与港府商讨，未收到当局通知。