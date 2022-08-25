鲍彤夫人追悼会：亲友被禁入场 名人送挽不得署名

中国/鲍彤夫人

鲍彤夫人蒋宗曹的追悼会8月25日举行，但受当局严控，除子女之外，大多数亲友都被禁止入场告别，且要求名人送挽联不得署名。

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鲍彤是中共前总书记赵紫阳的政治秘书和前中央委员，因在89年天安门民主运动期间反对屠杀学生和北京市民而与赵紫阳一同受到整肃。

鲍彤今天发出推特说：

“偌大一个告别厅，只准进30人，减去机关的14人必到，儿孙5人不可阻，亲戚只有11位能进，朋友是负数”。

鲍彤还透露：当局“对挽联进行姓名审查。名人只许署姓，不准署名”。

鲍彤猜测说：“这样的严防死守”，大概是“治国理政的新规定”。

很多网民在鲍彤的帖子下面留言对当局的做法表示意见：

Yu姓网民说：“这是一个违反人性的制度，对于葬礼这样隆重的纯属个人情感的仪式也如临大敌，可见专制体制的脆弱和心虚，这也反映了制度中的人普遍滴反人性本质”。

网民凯说：“一路走好，我也是在墙内生活的大陆人，苦于生计，疲于奔命，劳于专制，无法亲去送行，只能在这里谢谢你们两位老人，谢谢你们的良知与勇气，致敬鲍老先生和夫人”。

叫水的网民说：“所讲的自信都是骗，連自己都不信，连一场追悼会都恐惧”。

名叫Stephen的网民说，这是“颠覆中华传统仅存的一丝伦理道德，他们在害怕什么？！致哀，无法言说之痛……”

署名britefeng的网民说: “鲍老节哀，他们的法西斯本性无处不在，请您多多保重”。

李姓网民说：“愿老人家一路走好，鲍老及家人保重身体。所谓大国自信，可见一斑。”

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