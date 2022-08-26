世维大会谴责联合国高专办屈服于北京压力

中国/人权

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特将于下周离任，她在离任之前是否会发表已经撰写了两年多的有关新疆的人权报告引发高度关注，巴切莱特日前在记者会上表示正在就此努力，上述言论引发多方强烈反响。

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国际人权组织人权观察向巴切莱特本人发出推文，指出：联合国人权高专若没有完成任期内最重要的报告——关于北京在 #新疆 的危害人类罪行——就离职走人，或在中国政府压力下淡化调查结果和法律结论，她将为自己留下奇耻大辱。-

人权观察警告巴切莱特不要为自己留下奇耻大辱/ © 网络

世界维吾尔大会发言人迪力夏提先生就此向法广评论说： 我们强烈谴责联合国人权事务高级专员在访华期间不仅没有批评中国政府对维吾尔人的镇压政策，而且在回国后不断推迟发表这份两年多前写的报告。所有这些都说明了中国当局在分裂、影响和控制人权事务高级专员办事处方面的成功。我们打算将此事提交给联合国安理会，要求就维吾尔人的状况召开一次特别会议，因为即使没有公布这份报告，维吾尔人遭受迫害的事实也是众所周知。而如果巴切莱特女士最终决定在她离开之前不发表这份报告，这意味着她默许并支持中国的种族灭绝政策。