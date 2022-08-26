中共20大前 老党员发文反对共产党领导一切

中国/老党员发公开信

中共虽三令五申元老不得妄议中央否则开除党籍，不过就在今秋20大前夕，3名老党员发文反对中共领导人习近平力主的党领导一切，更呼吁务必明令禁止个人崇拜，以防文革浩劫死灰复燃。3名老党员之一说，他清楚发表这封署名公开信可能造成的风险，并说他们3人是老朋友，但并未公开发布这篇文章，也不清楚怎么会在网络传开。

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据中央社今天引述维权网25日消息，3名党龄逾30年的共产党员董洪义、马贵会、田奇庄发表署名公开信，建议取消2017年党章总纲最后一段“党政军民学，东西南北中，党是领导一切”的文字。他们说，这句话出自已故领导人毛泽东，当时因文革闹得天下大乱，为恢复社会秩序他下达这道指令，但“如今中国国家机构健全、政策法规配套…，照搬照抄当年语录用于指导今天实践，岂不是刻舟求剑”。

3位老党员以当前疫情为例指出，党领导一切，公务机关就悄然隐身，武汉疫情出了这么大的乱子，司法机关没有依据传染病法规究责官员，反而说明真相的医师李文亮被训诫，若是再遇到重大疫情还是继续维稳吗？他们说，党章只提党领导一切，却没有明确运用这巨大权力的相对应责任，一个负责任的执政党怎会在如此重要文献出现这么严重的纰漏？拥有无限权力又不用担责，岂不人人抢官当！这不是给卖官买官留地步吗？

据该报道，虽然中共党章第2章第6款规定禁止任何形式的个人崇拜，但3人认为太空泛，尤其是“要保证党的领导人的活动处于党和人民的监督之下，同时维护一切代表党和人民利益的领导人的威信”这段文字应该删除。他们主张禁止个人崇拜，说应记取往昔个人崇拜对党和国家及人民造成的严重伤害，每个党员和干部都必须与个人崇拜划清界线，一旦发现有人重蹈覆辙，纪委应展开调查并开除党籍且剥夺公职。

这3人同时疾呼，必须保持令出法随的强大压力，否则个人崇拜极可能死灰复燃，文革悲剧完全可能重演。

报道引述自由亚洲电台25日消息，董洪义、马贵全、田奇庄现居河北省邯郸市，其中76岁的马贵全原籍北京，大学毕业先后在铁路部门、邯郸钢铁公司工作，1984年入党，曾是邯钢运输部部长兼党委书记至2006年退休。

马贵全说，他清楚发表这封署名公开信可能造成的风险，并说他们3人是老朋友，但并未公开发布这篇文章，也不清楚怎么会在网络传开。

至于若干人士质疑，他们建议党中央应采取的调整可能会“颠覆中国特色社会主义制度”，马贵全不以为然说，这些改动很正常，都是人之常情，没有什么特殊之处，也不是什么很苛刻的要求。

报道指出，尽管公开信并没有点任何人的名，但舆论普遍认为，习近平就任中共中央总书记近10年来，逐步削弱自毛泽东去世后中共数十年来的集体领导模式，试图营造对他的个人崇拜。像是在去年中共通过的第3份历史决议中，习近平的名字在全文中出现了22次，高过了毛泽东的18次，而被视为中国改革开放总设计师的邓小平，他的名字仅出现6次。甚至香港明报曾报导，习近平虽已荣膺“党的核心”、“军队统帅”头衔还不够，预料20大他将被尊奉“人民领袖”，如此习就算卸任，只要活着影响力无人出其右。