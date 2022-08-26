中国下周三起撤出入境检测和接种申报 海關：非放寬防疫政策

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中国海关总署公布，下周三（31日）凌晨零时起，取消对出入境者核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。消息令不少身处大陆的台湾商人和学生热议，认为这代表日后毋须像过去两年半般，在乘坐航班前48小时进行核酸检测。不过，海关总署今(26日)早澄清，修订只是提高申报效率，防控要求没有实质性变化，入境人士仍须严守提供核酸检测阴性结果等防疫要求。

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中国海关自2020年1月下旬起，要求入境者申报在班机起飞前48小时内接受两次俗称核酸的PCR检测结果，但海关的官方微信公众号 「海关发布」25日发布消息，指根据口岸疫情防控形势，总署于本月31日零时启用最新的第九版《中华人民共和国出／入境健康申明卡》，当中，第一点已列明，取消对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。

其次，新版表格增加在线确定《采样知情同意书》的功能，方便旅客简化现场检疫流程；公告指出，对以往出入境人员容易产生疑问的项目，新版进行了完善或调整，更利于出入境人员理解和填写，有关表格将同时于互联网和手机申报渠道使用。

消息一出，身处中国大陆的台湾商人和学生热烈讨论，不少人解读为入出境起飞前48小时毋须再做核酸检测，港区人大代表田北辰更向香港传媒表示，建议港府跟随，取消入境前48小时的核酸检测；但亦有少部分网民认为，还是等各地机场发布具体措施再作确认更为妥当。

不过，海关总署今早发出公告，除确认新表格内容和建议入境者在通关前24小时申报，以节省滞留在入境口岸的等待时间和减少不必要接触外，还引述海关总署口岸监管司负责人表示，措施旨在提高申报效率，强调并非放松防控要求。负责人指出，防控要求没有实质性变化，旅客在登机前须提供核酸检测阴性证明，在入境时须接受海关检疫，入境后须主行隔离医学观察。

海关重申，将继续毫不动摇坚持「外防输入、内防反弹」总策略，以及动态清零总方针，同时为促进中外人员往来和对外合作，创造最大可能的便利。