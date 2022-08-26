中国女排与伊朗比赛戴口罩引惊讶 官方道歉

中国/女排比赛戴口罩

中国排球协会今天为前一天在菲律宾参加亚洲杯比赛的中国女排队员在与伊朗的比赛中戴口罩而道歉。中国队昨天赢了伊朗队，获得小组第一。

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中国队在菲律宾举行的亚洲杯女排比赛中戴口罩。身着红色球衣并戴着白色口罩的中国球员，面对穿着黑色球衣、长裤和佩戴头巾的伊朗运动员对阵，形成不寻常的场景，让许多人感到惊讶。

中国队周四在菲律宾帕西格举行的比赛中以3比1获胜，获得小组第一。

据法新社记者指出，中国队在她们输掉第一局时，一些球员才开始摘下口罩，渐渐地，所有的队员都跟着摘下了口罩。

可是也有许多中国网民对这些女运动员的健康表示担忧。但一名网客在微博上说，"我初看时以为是个笑话。我不知道她们真的戴上口罩。"

法新社说，中国是少数几个对新冠病毒仍有严格的限制措施国家之一，施行局部遏制、旅行限制、近乎强制性的PCR测试和建议甚至强制性的戴口罩。

针对女排争议，中国排球协会在其微博官方账户上发布信息，称为 "引起广大公众的关注和关切 "而道歉。该声明说，在得知其他参赛国家的女运动员感染了新冠病毒后，代表团让运动员在进入体育场时戴口罩。

亚洲杯所有比赛都在菲律宾帕西格的PhilSports球场进行，周一结束。

据中国排球协会说：由于组委会没有对女运动员在比赛中是否应该戴口罩作出明确规定，中国女运动员为了保护自己，在比赛开始后戴上了口罩。中国排球协会说，"由于我们缺乏经验，我们没有及时提醒队员摘下口罩。"

中国女排是世界上最有实力的球队之一，是2019年的世界冠军，并于2016年在里约赢得奥运会冠军。