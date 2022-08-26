中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议

审计监管合作协议

美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发布消息称，该委员会与中国证监会、财政部签署审计监管合作协议，在符合美国法律的前提下，为PCAOB“获完整访问渠道”，以对总部设在中国内地和中国香港的注册会计师事务所开展监管检查与调查迈出了第一步。

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美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）表示：该协议只是过程中的一步。只有当美国公众公司会计监督委员会 PCAOB 能够真正完全自由地检查和调查中国的审计公司时，该协议才有意义。否则，如果继续使用这些审计公司，大约 200 家中国公司将面临在美国交易股票的禁令。

美国公众公司会计监督委员会表示，这项重大的协议是其与中国监管机构达成的最详尽、最具规范性的协议。

中国证监会当天宣布，同财政部于8月26日与美国公众公司会计监督委员会PCAOB签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。

证监会称，合作协议的签署，是中美双方监管机构在解决审计监管合作这一共同关切问题上迈出的重要一步，为下一阶段双方积极、专业、务实推进合作奠定了基础。依法推进跨境审计监管合作，将有利于进一步提高会计师事务所执业质量，保护投资者合法权益，也有利于为企业依法合规开展跨境上市活动营造良好的国际监管环境。