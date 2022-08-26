中美签署审计纠纷协议 避免退市

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美国审计监管机构周五表示，已与中国监管机构签署协议，向检查和调查中国和香港注册会计师事务所迈出第一步。据美国监管机构称，该协议将允许其“自行决定选择所检查和调查的公司、审计业务和潜在违规行为，这些都将无需与中国当局协商，也无需征求中国当局的意见。”美国证券交易委员会主席表示，“如果美国当局无法访问中国公司的账户，它们仍将面临退市。只有当美国审计监管真的可以对中国的审计公司进行全面检查和调查时，这项协议才有意义。”

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就中美签署审计纠纷协议，路透社今天报道说，美国上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 表示，这是监管机构与中国达成的最详细、最具规范性的协议。而长期以来，美国监管机构一直要求获得在美国上市的中国公司的审计文件，但北京方面一直不愿让海外监管机构检查会计师事务所，理由是出于安全考虑。

这一决定标志着美中商业关系的重大解冻，对于已经向有机会进入世界最深资本市场的公司投资数十亿美元的数百家中国公司和投资者来说，这将是一个巨大的解脱。截至周五，美国监管机构认定阿里巴巴、京东、蔚来等163家企业因不遵守审计要求而面临交易禁令风险。

据PCAOB 在一份声明中表示，该协议将允许其“自行决定选择所检查和调查的公司、审计业务和潜在违规行为，这些都将无需与中国当局协商，也无需征求中国当局的意见。”

美国监管机构补充说，其检查员将能够“查看包含所有信息的完整审计工作文件，并让 PCAOB 根据需要保留信息。”它说：“PCAOB 可以直接访问与 PCAOB 检查或调查的审计相关的所有人员的面谈和证词。”

中国证监会表示，该协议是解决审计问题的重要一步。它补充说，让中国公司在美国上市有利于投资者、公司和两国。据中国证监会的声明称，中美签署协议标志着双方“在通过加强合作解决美国上市中国公司审计监管问题上迈出了关键一步”。

据路透社说，美国现行规则规定，不遵守审计工作底稿要求的中国公司将在 2024 年初暂停美国交易，但该截止日期可能会提前。

美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）表示，如果美国当局无法访问中国公司的账户，它们仍将面临退市。他说，“只有当 PCAOB 真的可以对中国的审计公司进行全面检查和调查时，这项协议才有意义。”

在美国上市的主要中国公司在盘前交易中上涨，阿里巴巴集团控股上涨 2.6%，拼多多（PDD.O）上涨近 6%，百度上涨 3.3%。

路透社说，CGS-CIMB 市场专家 Samuel Siew 表示：“这被视为积极的第一步。然而，从过去的各种突然逆转中可以看出，事情还没有完全确定。”