乌战：中国愈加对俄罗斯给予更有力的支持

中国/俄罗斯/乌克兰战争

俄罗斯入侵乌克兰6个月后，乌克兰正在点数俄罗斯坦克的尸体残骸，而欧盟承诺将与乌克兰人长期在一起。而在那些没有谴责俄罗斯入侵的一方，还有中国，根据中国外交部门的说法，这是一种 "坚如磐石的友谊"。中国国家主席甚至可能在今年秋天在印度尼西亚参加G20会议时与普京会面。

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据本台在北京的记者Stéphane Lagarde报道称，这将是习近平在新冠病毒疫情近三年来的第一次出国，不过尚未得到官方确认。无论如何，该邀请是由印度尼西亚总统维多多于7月底在北京发出的。如果习近平在11月去巴厘岛，他将与他的俄罗斯同僚普京会面，会见的照片当然不会与去年2月时完全一样，当时中国寻求打破与西方抵制冬奥会开幕式有关的相对孤立。

但经过六个月的乌克兰战争，俄罗斯经济对中国市场的依赖已经增加，有人说是此"附庸化"。今年夏天，中国对俄罗斯石油和天然气的进口再次增加，莫斯科正在成倍增加与世界第二大经济国家炫耀的机会。在中国方面，最近对中俄 "友谊 "的宣传较少，而这些关系在今年冬天普京向乌克兰派遣坦克之前被描述为 "前所未有"。

但在台湾紧张局势的背景下，中国需要这个俄罗斯盟友来对抗中国所认为的美国及其盟友在亚太地区的战略围堵。俄罗斯和中国军队正在加紧联合展示武力，双方军方参谋部像每年在俄罗斯 "沃斯托克 "军事演习以及9月在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会上一样经常进行会晤。

在6个月的侵乌战争中，中国对俄罗斯的支持越来越多。中国官方的关于乌克兰战争说法，已经从北京在乌克兰问题上的 "既不，也不 "转为捍卫 "俄罗斯的安全权"，中国与俄罗斯保持最高层次的密切关系。

习近平预计将在今年秋天的中共二十大上获得中国共产党首脑任期延长，非常了解普京。这两个人面对面地会面大约已有20次。他们有着相同的野心，对安全问题有着相同的看法，而中国和俄罗斯的意识形态专家则一起谈论 "复兴 "和新发现的国家力量，异口同声地谈论 "自由媒体"，并不放过任何机会呼吁建立 "世界新秩序"。

北京和莫斯科面对所称的 "单极世界 "已经结成统一战线，对此习近平和普京应在下一届G20峰会上再作展示。